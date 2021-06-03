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Giriş Tarihi: 3.6.2021 16:59

ve ’den aşı hamlesi

İHA
Rusya ve Bahreyn’den Sputnik V aşı hamlesi

Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Rusya ve ulusal fonlarının Rusya tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşısının ve Kuzey Afrika (ODKA) bölgesinde üretilmesi ve dağıtılması için bir ön anlaşma imzaladığını duyurdu.

Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında dünya genelinde aşı üretimi ve aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken Rusya'dan, Bahreyn ile aşı anlaşması kararı geldi.

ÖN ANLAŞMA İMZALANDI

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada, Rusya ve Bahreyn ulusal fonlarının Rusya tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen Sputnik V aşısının Orta Doğu ve Kuzey Afrika (ODKA) bölgesinde üretilmesi ve dağıtılması için bir ön anlaşma imzaladığı ifade edildi.

RDIF, Rus yatırım şirketi AFK Sistema'nın bir yan kuruluşu olan Binnopharm Group'un da yer aldığı anlaşma kapsamında planlanan üretim tesisinin kapasitesine ilişkin ise bir açıklamada bulunmadı.

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Rusya ve Bahreyn’den Sputnik V aşı hamlesi
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