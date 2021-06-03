MEB Ziya Selçuk son dakika açıkladı: Yüz yüze eğitim neden iki gün? Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak?

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayında eğitim-öğretim sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk canlı yayında, "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak", "Yüz yüze eğitim neden iki gün?" ve "Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak?" gibi merak edilen sorulara da yanıt verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Bakan Selçuk'un konuşmasından öne çıkanlar:

"7 HAZİRAN'DAN İTİBAREN AŞI RANDEVULARINI ALABİLECEKLER"

Şu ana kadar 813 bin öğretmenin aşılandığını aktaran Bakan Selçuk, "Kalanlar da 7 Haziran'dan itibaren aşı randevularını alabilecek. Hekimlerimizden sonra ilk aşılanan meslek grubu öğretmenlerimiz olmuştu." dedi.

"Bu bir hayat sahnesi ve çocuklar hafta sonları veya sokağa çıkma saatlerinde okulun binasına bakıyorlar. Bunun binlerce örneğini gördüm. Biz bırakın ders yapmayı sürekli teneffüs yapsa bile faydası var." diyen Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklar o kadar çok hikaye anlatıyorlar ki, bu mutluluk onlar için hayatın provasını yapmak gibi bir şey. Toplamda her öğrencimiz 2 gün gidiyor. Önümüzde 4 hafta var. Bazı okullarımızda öğretmenlerimiz ihtiyaçların farkında ve gerekirse belli grupları onları davet edip bu 2 günün dışında da çalışma yapabilirler. Biz genel bir çerçeve çiziyoruz ve ihtiyaçlara göre ortam oluşturuyoruz. 2 gün değişken oluyor. Her sınıftı ikiye bölmek gibi genel bir eğilim var. Bazı okullar kendi koşullarına göre bunu değiştirebiliyorlar. Yılık temizlik bütçemizin 10 katını verdik ve çok şanslıyız ki meslek liselerimiz üretiyor bunları. TSE'in bir takım koşulları var ve onlara uymak koşuluyla 'temiz okul' belgesi oluşturuldu."