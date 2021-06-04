Çin lideri Şi: Azerbaycan önemli bir ortak

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Azerbaycan'ın, Kuşak ve Yol Girişimi (KYG) için önemli bir ortak olduğunu söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi yapan Şi, iki tarafın uluslararası taşımacılık ve lojistik iş birliğini derinleştirmesi, Asya- Avrupa ulaşım koridorlarının inşasını desteklemesi ve bölgesel bağlantıyı güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Şi Cinping, Çin'in Azerbaycan'ı Kuşak ve Yol Girişimi'nin önemli bir ortağı olarak gördüğünü ve iş birliğini derinleştirmek için daha fazla çaba gösterilmesini istediğini dile getirdi. Şi Cinping'in 2013 yılında Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da açıkladığı KYG, katılımcı ülkeler arasında ulaşım altyapısını geliştirmek ve ülkeler arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.