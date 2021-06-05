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Haberler Dünya Haberleri Almanya Sağlık Bakanlığı'nın skandal maske planı ortaya çıktı! Yaşlılara ve engellilere...
Giriş Tarihi: 5.6.2021 20:24 Son Güncelleme: 5.6.2021 22:34

'nın skandal planı ortaya çıktı! Yaşlılara ve engellilere...

Almanya Sağlık Bakanlığı'nın skandal maske planı ortaya çıktı! Yaşlılara ve engellilere...

'nın, geçen yıl temin ettiği maskelerin sıcaklığa dayanaklılık testini yaptırmadığı ve kullanıma uygun olmadığı belirlendi. Bakanlığın, buna rağmen işe yaramayan maskeleri engellilere, sosyal yardım alanlara ve yaşlılara dağıtmayı planladığı ortaya çıktı.

Der Spigel'deki habere göre, Almanya Sağlık Bakanlığı, geçen yıl 1 milyar avroluk maske aldı. Bakanlığın sıcaklığa dayanıklılık testini yaptırmadığı ve bu nedenle maskelerin kullanılma uygun olmadığı belirlendi.

YAŞLILARA VE ENGELLİLERE DAĞITMAYI PLANLADILAR

Bakanlığın buna rağmen işe yaramayan maskeleri yaşlılara, engellilere ve geliri olmayan sosyal yardım alan kişilere dağıtmak istediği ve böylece ödenen 1 milyar avronun çöpe atılmasını engellemeyi amaçladığı vurgulandı.

Haberde, Sağlık Bakanlığının söz konusu maskelerin dağıtımı konusunda Çalışma Bakanlığından dağıtım onayı istediği ancak Bakanlığın bunu vermediği aktarıldı.

"İNSANLIK DIŞI UYGULAMA"

Almanya'da koalisyon ortağı olan Sosyal Demokrat Parti Lars Klingbeil, Sağlık Bakanlığını eleştirerek, "Bu süreç ileri gitmek anlamına geliyor ve insanlık dışı uygulamadır." dedi.

"ENGELLİ İNSANLAR KOBAY DEĞİLDİR"

SPD'li Angelika Glöckner de Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın pandemi sırasında birçok hata yaptığını belirterek, "Spahn bunu kabul etmek yerine şimdi örtbas etmeye çalışıyor. Engelli insanlar kötü kararların uygulanabileceği kobaylar değildir." dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI İDDİALARI REDDETTİ

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Spiegel'in iddiaları reddedildi. Açıklamada, "Federal hükümet maskelerin imhasıyla ilgili herhangi bir karar vermedi. Bu bakımdan ilgili iddialar ve bu haberin dayanaklarını bilmiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Maskelerin kalitesine çok dikkat edildiği vurgulanan açıklamada, "Bakanlık test prosedürlerinde eksiklik tespit edildiği sürece, ürünleri kabul etmedi ve onlar için bir ödemede bulunmadı." bilgisi paylaşıldı.

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Almanya Sağlık Bakanlığı'nın skandal maske planı ortaya çıktı! Yaşlılara ve engellilere...
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