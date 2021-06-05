Almanya Sağlık Bakanlığı'nın skandal maske planı ortaya çıktı! Yaşlılara ve engellilere...

Der Spigel'deki habere göre, Almanya Sağlık Bakanlığı, geçen yıl 1 milyar avroluk maske aldı. Bakanlığın sıcaklığa dayanıklılık testini yaptırmadığı ve bu nedenle maskelerin kullanılma uygun olmadığı belirlendi.

YAŞLILARA VE ENGELLİLERE DAĞITMAYI PLANLADILAR

Bakanlığın buna rağmen işe yaramayan maskeleri yaşlılara, engellilere ve geliri olmayan sosyal yardım alan kişilere dağıtmak istediği ve böylece ödenen 1 milyar avronun çöpe atılmasını engellemeyi amaçladığı vurgulandı.