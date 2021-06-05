Avusturya’da fişleme skandalı! Müslümanlara yönelik ırkçı saldırılar arttı

Avusturya'da Müslümanları temsil eden İslam Cemaati Başkanı Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslümanlara ait kurumların fişlendiği "İslam Haritası" adı verilen dijital çalışmanın yeni bir durum olmadığını ancak iktidarın Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi eliyle buna sahip çıkmasının konuyu çok farklı bir boyuta taşıdığını anlattı.

MÜSLÜMANLAR TEHLİKELİ GÖSTERİLİYOR

Başkan Vural, Müslümanlara ait bütün kurumların Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi tarafından bir haritada toplanmasının kendileri için kabul edilemez olduğunun altını çizerek, "Bu, Müslümanların genel olarak tehlikeli olduğu anlamına gelebilecek bir adım. Biz bu internet sitesini biran evvel çevirim dışı olması gerektiğini, tehlikeli olabileceğini söyledik ve üzgünüm ama bütün endişelerimiz haklı çıktı. Bu olaydan sonra Müslümanlara yönelik saldırılar arttı. Camilerimize çirkin levhalar asıldı." diye konuştu.

Vural, fişleme çalışmasının şeffaflık ya da bilimsellikle izah edilebilecek bir yanının olmadığına değinerek, söz konusu çalışmayı yapan ekibin hazırladıkları içerikleri ilgili derneklere gönderdiğini, bu derneklerden gelen düzeltme taleplerinin dikkate alınmadığını ifade etti. Haritanın tamamen tek taraflı verilere dayanarak hazırlandığını belirten Vural, "Burada Siyasal İslam ifadesi öyle bir hale geliyor ki, tabiri yerindeyse kafalarına göre inananları siyasal İslam'ın temsilcisi olarak gösteriyorlar." dedi.