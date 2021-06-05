Ermenistan mayınları iki gazeteciyi öldürdü

AZERBAYCAN'IN işgalden kurtardığı Kelbecer'de Ermeni güçlerin işgal döneminde döşediği mayının patlaması sonucu 2'si gazeteci 3 Azerbaycanlı hayatını kaybetti. Azerbaycanlı gazetecileri taşıyan aracın mayına çarpmasıyla otobüsteki Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) muhabiri Meherrem İbrahimov ile Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZTV) kameramanı Sirac Abişov öldü. Arif Aliyev isimli bir sivilin de yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi. Azerbaycan, uluslararası topluma, "Ermenistan'ın uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmesine göz yummama" çağrısında bulundu.