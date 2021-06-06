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Giriş Tarihi: 6.6.2021 23:21

Başkan Yardımcısı 'in uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

AA
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

Başkan Yardımcısı 'i, 'ya taşıyan "Air Force 2" uçağı, 'daki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalktıktan kısa süre sonra arızalanınca üsse geri döndü.

Harris, 'ya resmi ziyarette bulunmak üzere yerel saatle 14.30'da 'daki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalandı.

Uçak, kalkıştan kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle üsse zorunlu iniş yaptı.

Başkan Yardımcısı Harris'in Sözcüsü Symone Sanders, uçaktaki gazetecilere yaptığı açıklamada, uçaktaki teknik arızadan dolayı üsse döndüklerini ve uçağı değiştirip yola devam edeceklerini belirtti.

Sanders, "Teknik bir sorun. Endişe edilecek büyük bir şey yok." dedi.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Harris, "İyiyim, iyiyim. Biraz dua etmemiz gerekti ama hepimiz iyiyiz." ifadelerini kullandı.

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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı
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