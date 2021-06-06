ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

"HEPİMİZ İYİYİZ"

Sanders, "Teknik bir sorun. Endişe edilecek büyük bir şey yok." dedi. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Harris, "İyiyim, iyiyim. Biraz dua etmemiz gerekti ama hepimiz iyiyiz." ifadelerini kullandı.