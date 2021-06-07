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Giriş Tarihi: 7.6.2021 12:19 Son Güncelleme: 7.6.2021 12:34

Afganistan’dan çekileceklerdi… işgale devam edecek

AA
Afganistan’dan çekileceklerdi… ABD işgale devam edecek

Başkanı ’ın görevine başlamasının ardından duyurduğu Afganistan’dan çekilme sürecinde tartışmalar devam ediyor. Ülkede bulunan ABD güçlerinin 11 Eylül 2021’e kadar tamamen çekilmiş olacağı açıklamasının ardından ABD medyasında yer alan haberler, işgalin başka yöntemlerle devam edeceğini gündeme getirdi.

Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Amerikan askerlerinin çekilmesinin ardından Afganistan'da muhtemel operasyon kabiliyetini devam ettirmek için yeni yollar arıyor.

ÇEKİLME SÜRCİ CIA'İ ENDİŞELENDİRDİ

ABD Başkanı 'ın 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerinin çekileceğini açıklamasından kısa bir süre sonra Amerikan ordusu çekilmenin yüzde 44'ünü tamamladı. Çekilme süreci büyük hızla devam ederken, ABD'nin Afganistan'daki operasyonlarının kalbinde yer alan CIA Afganistan'daki tüm üslerini yakında kaybedecek.

Hem Pentagon hem de teşkilat, Afganistan'daki terörle mücadele operasyonlarına ülke dışından müdahale edecek şekilde planlar yapıyor.

'ta yer alan ve konuyla ilgili bazı yetkililerin değerlendirmelerine dayandırılan analize göre CIA, Afganistan konusunda birçok alternatifi değerlendiriyor ancak şimdiye kadar Afganistan'da operasyon yapmak üzere CIA'ya üs kurma izni veren herhangi bir ülkenin bulunmaması yetkilileri kaygılandırıyor.

CIA PAKİSTAN'LA ANLAŞMAK İSTİYOR

Analize göre, alternatif ülkelerden biri ancak Pakistan yönetimi açık bir şekilde ABD'ye Afganistan'daki operasyonlarda kullanmak için üslerini açmayacağını duyurdu. Pakistan, eski Başkan döneminde CIA'nın Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile Afganistan ve Pakistan'ın belirli bölgelerinde saldırı düzenlemesine izin veriyordu.

SİHA saldırılarının yol açtığı sivil kayıpları ve ABD ile Pakistan arasındaki ilişkilerin gerilmesinden sonra Pakistan üslerini CIA'ya kapattı.

New York Times'a değerlendirmede bulunan yetkililer, Pakistan ile yapılacak yeni bir anlaşmanın ancak 'a saldırı düzenlenecek hedefler konusunda onay hakkı verilmesi durumunda mümkün olabileceğini belirtiyor. CIA Direktörü , mayıs ayında sessiz sedasız Pakistan'a gitti ancak Burns'ün İslamabad yönetimi ile bir ilerleme kaydedip kaydetmediği bilinmiyor.

RUSYA'NIN DAHLİ TARTIŞILIYOR

Yetkililer, ABD'nin aynı zamanda ülkeleri ile diplomatik görüşmeler yaptığını ancak Washington'un Devlet Başkanı Putin'in bu konuya şiddetle karşı çıkmasından endişe ettiğine dikkati çekiyor.

Orta Asya ülkeleri üs kurma konusunda ABD ile anlaşmaya varsa bile yetkililer Rusya'nın bu süreci oldukça yavaşlatacağını belirtiyor.

Son günlerdeki CIA raporlarına göre Afganistan'ın hızla Taliban'ın kontrolüne geçtiğine işaret eden yetkililer, ülke dışından Afganistan'a müdahale için alternatifler bulmadan çekilme sürecini başlatan ABD'nin ülkede uzun dönemli bir stratejisinin olmadığına vurgu yapıyor.

Pentagon, Körfez bölgesinde konuşlu MQ-9 Reaper tipi SİHA'ların kullanılmasını da bir alternatif olarak zikrederken, New York Times'a konuşan yetkililer, bu alternatifin de hem masraflı hem de kat edilecek mesafenin uzaklığından dolayı taktiksel olarak randımanlı olmayacağını değerlendiriyor.

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Afganistan’dan çekileceklerdi… ABD işgale devam edecek
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