Afganistan’dan çekileceklerdi… ABD işgale devam edecek

CIA PAKİSTAN'LA ANLAŞMAK İSTİYOR

Analize göre, alternatif ülkelerden biri Pakistan ancak Pakistan yönetimi açık bir şekilde ABD'ye Afganistan'daki operasyonlarda kullanmak için üslerini açmayacağını duyurdu. Pakistan, eski Başkan Barack Obama döneminde CIA'nın Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile Afganistan ve Pakistan'ın belirli bölgelerinde saldırı düzenlemesine izin veriyordu.

SİHA saldırılarının yol açtığı sivil kayıpları ve ABD ile Pakistan arasındaki ilişkilerin gerilmesinden sonra Pakistan üslerini CIA'ya kapattı.

New York Times'a değerlendirmede bulunan yetkililer, Pakistan ile yapılacak yeni bir anlaşmanın ancak İslamabad'a saldırı düzenlenecek hedefler konusunda onay hakkı verilmesi durumunda mümkün olabileceğini belirtiyor. CIA Direktörü William Burns, mayıs ayında sessiz sedasız Pakistan'a gitti ancak Burns'ün İslamabad yönetimi ile bir ilerleme kaydedip kaydetmediği bilinmiyor.

RUSYA'NIN DAHLİ TARTIŞILIYOR

Yetkililer, ABD'nin aynı zamanda Orta Asya ülkeleri ile diplomatik görüşmeler yaptığını ancak Washington'un Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu konuya şiddetle karşı çıkmasından endişe ettiğine dikkati çekiyor.

Orta Asya ülkeleri üs kurma konusunda ABD ile anlaşmaya varsa bile yetkililer Rusya'nın bu süreci oldukça yavaşlatacağını belirtiyor.