Garibanlara dandik maske

Almanya Sağlık Bakanlığı
'nın geçen yıl 1 milyar euroya satın aldığı, ancak kullanımı uygun olmayan maskeleri, engellilere, sosyal yardım alanlara, işsizlere, evsizlere ve yaşlılara dağıtmayı planladığı ortaya çıktı. Der Spigel, satın alınan maskelere sıcaklığa dayanıklılık testi yapılmadığını ve maskelerin bu sebeple kullanıma uygun değilken dağıtım için Çalışma Bakanlığı
'ndan onayı istendiği belirtildi. Onay verilmemesi üzerine maske dağıtımının gerçekleşmediği açıklandı. Skandalın ortaya çıkmasından sonra koalisyon ortağı SPD, bakanın istifasını istedi. Sağlık Bakanlığı ise iddiaları reddetti.