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Giriş Tarihi: 7.6.2021

Garibanlara

CENGİZ PARLAYAN
Garibanlara dandik maske

Adı hep skandalla anılan Sağlık Bakanı ’ın milyarlarca euro verdiği ve kullanılmasında sakınca olan maskeleri garibana dağıtmak istediği ortaya çıktı

Almanya 'nın geçen yıl 1 milyar euroya satın aldığı, ancak kullanımı uygun olmayan maskeleri, engellilere, sosyal yardım alanlara, işsizlere, evsizlere ve yaşlılara dağıtmayı planladığı ortaya çıktı. Der Spigel, satın alınan maskelere sıcaklığa dayanıklılık testi yapılmadığını ve maskelerin bu sebeple kullanıma uygun değilken dağıtım için 'ndan onayı istendiği belirtildi. Onay verilmemesi üzerine maske dağıtımının gerçekleşmediği açıklandı. Skandalın ortaya çıkmasından sonra koalisyon ortağı SPD, bakanın istifasını istedi. Sağlık Bakanlığı ise iddiaları reddetti.
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Garibanlara dandik maske
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