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Giriş Tarihi: 7.6.2021 14:51 Son Güncelleme: 7.6.2021 15:36

'dan Türkiye'ye dikkat çeken ziyaret! Türk SİHA'larını inceledi

AA
Letonya'dan Türkiye'ye dikkat çeken ziyaret! Türk SİHA'larını inceledi

Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks, "Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri"ni ziyaret etti. Türk SİHA'ları hakında bilgi alan Pabriks, ziyarete ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Harika karşılama için teşekkür ederiz. Türk sanayisi, Ar-Ge'si en yüksek dünya standartlarına sahip. müttefiki olarak buna çok değer veriyoruz. Hepinize başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks, "Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri"ni ziyaret etti.

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Letonya Savunma Bakanı Sayın Artis Pabriks ve beraberindeki heyet, Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ni ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk." ifadelerine yer verildi.

Ziyarette Bakan Pabriks'e, Baykar Genel Müdürü eşlik etti. Bayraktar, Bakan ve beraberindeki heyete Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen S/İHA sistemleri ile ilgili bilgi verdi. Bakan, ziyaretinde Türkiye'nin ilk uçan arabası olan 'yi de ilgiyle inceledi.

AR-GE'Sİ EN YÜKSEK DÜNYA STANDARTLARINA SAHİP!

Bakan Pabriks, ziyarete ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Harika karşılama için teşekkür ederiz. Türk sanayisi, Ar-Ge'si en yüksek dünya standartlarına sahip. müttefiki olarak buna çok değer veriyoruz. Hepinize başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, SİHA Bayraktar TB2'nin 'ya ihraç edilmesine yönelik anlaşma geçen ay Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'nın huzurunda Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından imzalanmıştı. Bu anlaşmayla Türkiye, ilk defa NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA ihraç etmiş olacak. Polonya ile yapılan anlaşma kapsamında Türkiye'den ihraç edilecek 4 sistemin içinde 24 adet ile yer kontrol istasyonları ve yer veri terminalleri yer alacak.

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Letonya'dan Türkiye'ye dikkat çeken ziyaret! Türk SİHA'larını inceledi
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