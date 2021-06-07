Pentagon’dan flaş rapor! ABD ordusu F-35 jetlerinden vazgeçti

YENİ NESİL F-35 TALEBİ İPTAL EDİLDİ

ABD'nin giderek gözden düşen savaş jetleri F-35'lerden bu kez ABD ordusu da vazgeçti. Ülke medyasında çıkan haberlere göre ABD Hava Kuvvetleri, 2022 yılı için hazırladığı bütçe talebinde beşinci nesil F-35 Lightning II savaş jetlerinin alımını iptal etti.

Savunma sanayi ve savunma teknolojileri üzerine yaptığı haberlerle tanınan Defence News, Pentagon'un 2022 mali yılı için hazırladığı bütçe talebinde ABD Hava Kuvvetleri'nin beşinci nesil F-35 Lightning II jetlerinin yerine daha fazla F-15EX Advanced Eagle avcı uçağı istediğini duyurdu.