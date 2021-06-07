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Giriş Tarihi: 8.6.2021 00:53

devlet başkanlığı seçimleri kafa kafaya! Sosyalist aday önde

İHA
Peru devlet başkanlığı seçimleri kafa kafaya! Sosyalist aday önde

’da devlet başkanlığı seçimlerinde kıyasıya bir yarış devam ediyor. Sosyalist aday , yüzde 50,1 oyla öne geçerken, sağcı ’nin aldığı oy ise yüzde 49,9’da seyrediyor

'da devlet başkanlığı seçimlerin ilk turunda en yüksek oyu almasının ardından 2'inci tura kalan sağcı 46 yaşındaki ile 51 yaşındaki solcu 'nun arasındaki seçim yarışı kıyasıya devam ediyor. Oyların yüzde 94'ü sayılan seçimde, ilk belirlemelere göre, Sosyalist aday Castillo'nun yüzde 50,1 oy alarak, yüzde 49.9 oy alan rakibi Fujimori'nin önüne geçtiği belirtildi. Son verilere göre, Castillo'nun 8,42 milyon oyuna karşı Fujimori'nin 8,38 milyon oyu olduğu kaydedildi.

Öte yandan Fujimori seçim kampanyalarında Castillo'yu şiddeti körüklemekle suçlayarak, Castillo'nun seçimi kazanmasının ülkeyi Kuzey Kore veya Venezuela ile aynı duruma getireceğini söylemişti. Castillo ise açıklamalarında rakibini yolsuzlukla suçlamıştı. Castillo, seçim kampanyasında madencilik, hidrokarbon ve telekomünikasyon şirketlerini millileştirme ve gelir eşitsizliğini gidermek için vergi reformları yapma vaatlerinde bulunmuştu. Fujimori ise korona virüs (Covid-19) salgınından etkilenen ekonominin yeniden canlandırılması için bir dizi vergi indirimi ile 3 milyon istihdam oluşturma, düşük maaş ve emekli maaşlarını yükseltme sözü vermişti.

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Peru devlet başkanlığı seçimleri kafa kafaya! Sosyalist aday önde
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