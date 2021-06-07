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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Amazon'un kurucusu Jeff Bezos uzay yolcusu oluyor'
Giriş Tarihi: 7.6.2021 16:56

Son dakika: 'un kurucusu uzay yolcusu oluyor'

AA
Son dakika: Amazon'un kurucusu Jeff Bezos uzay yolcusu oluyor'

Son dakika haberi... 'li e-ticaret devi 'un kurucusu , hesabından yaptığı açıklamayla dünya gündemine oturdu. Bezos, sahibi olduğu uzay turizmi şirketi ’in insanlı yapacağı ilk uzay uçuşunda yer alacağını açıkladı.

Son dakika haberi... 'li e-ticaret devi 'un kurucusu , sosyal medya hesabı 'dan yaptığı paylaşımda, 5 yaşından beri uzaya gitmenin hayalini kurduğunu belirtti.

"BÜYÜK MACERA"

Kardeşi ile 20 Temmuz'da uzay yolculuğuna çıkacağını açıklayan Bezos, "En iyi arkadaşımla, en büyük macera." ifadesini kullandı.

Bezos, sahibi olduğu uzay turizmi şirketi 'in insanlı ilk uzay uçuşunda yer alacak.

Blue Origin şirketi, "New Shepard" adlı yörünge altı mekiğinin insansız test uçuşunu ocak ayında yapmıştı.

Bezos, mayısta Amazon'daki üst yöneticilik (CEO) görevini 5 Temmuz'da 'e bırakacağını duyurmuştu.

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Son dakika: Amazon'un kurucusu Jeff Bezos uzay yolcusu oluyor'
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