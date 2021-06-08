AB'den 'Ratko Mladic' açıklaması: Adaletin sağlanmasında önemli

"ADALETİN SAĞLANMASINDA ÖNEMLİ ADIM"

Michel, Mladic hakkındaki kararla ilgili sosyal Amedya mesajında, "Ratko Mladic hakkındaki davada uluslararası mahkemenin nihai kararı, kurbanlar için adaletin sağlanmasında bir başka önemli adımdır." ifadesini kullandı. Michel, bu kararın acı dolu geçmişi geride bırakıp geleceğe bakmak için herkese yardımcı olacağını belirtti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada da bugünkü kararın Bosna Hersek ve bölgedeki liderler için savaşın mirasını geride bırakıp kalıcı bir barış inşa etmek amacıyla uzlaşı ortamını desteklemek bakımından fırsat olduğu kaydedildi.