Almanya’da 9 yaşındaki bir çocuğa yönetmeliğe aykırı olarak koronavirüs aşısı uygulandı

İLK ÖNCE ŞAKA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ

Bunun şaka olduğunu sandığını söyleyen baba, ancak daha sonra doktorun içinde Biontech aşısı olan şırıngayı çocuğunun koluna batırdığını aktardı. Baba, doktorun hatasını kabul ettiği ve hemen özür dilediğini kaydetti.