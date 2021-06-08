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Giriş Tarihi: 8.6.2021 21:13 Son Güncelleme: 8.6.2021 21:20

’da 9 yaşındaki bir çocuğa yönetmeliğe aykırı olarak aşısı uygulandı

AA
Almanya’da 9 yaşındaki bir çocuğa yönetmeliğe aykırı olarak koronavirüs aşısı uygulandı

'da 9 yaşındaki kız çocuğuna yönetmeliğine aykırı olarak yeni tip (Kovid-19) aşısı uygulandığı bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Böblingen şehrindeki merkezinde bir doktor aşı olacak babasına eşlik eden 9 yaşındaki çocuğa aşı uyguladı. Yerel radyoya konuşan baba, aşı kabininde oturduklarında doktorun kızına iğneden korkup korkmadığını sorduğunu, ardından kızının kolunu dezenfekte ettiğini anlattı.

İLK ÖNCE ŞAKA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ

Bunun şaka olduğunu sandığını söyleyen baba, ancak daha sonra doktorun içinde aşısı olan şırıngayı çocuğunun koluna batırdığını aktardı. Baba, doktorun hatasını kabul ettiği ve hemen özür dilediğini kaydetti.

AŞIDAN SONRA GÖZETİM ALTINA ALINDI

Kızının aşı uygulandıktan sonra hastanede gözetim altına alındığını belirten baba, kızının durumunun iyi olduğunu ifade etti. Schwaben polisi ise doktor hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

DOKTORUN İŞİNE SON VERİLDİ

Aşı merkezini işleten şirketin avukatı ise doktorun çocuğun aşılanması gereken yüksek riskli bir hasta olduğunu varsaydığını, olayın ardından doktorun işine son verildiğini bildirdi. 'da 7 Haziran'dan itibaren 12 yaş üstü çocukların da Kovid-19 aşısı yaptırabileceği açıklanmıştı.

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Almanya’da 9 yaşındaki bir çocuğa yönetmeliğe aykırı olarak koronavirüs aşısı uygulandı
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