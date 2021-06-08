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Giriş Tarihi: 8.6.2021

Bezos, temmuzda uzaya gidiyor

Bezos, temmuzda uzaya gidiyor
'li e-ticaret devi 'un kurucusu , temmuzda uzay seyahatine çıkacağını duyurdu. Bezos, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, 5 yaşından beri uzaya gitmenin hayalini kurduğunu belirtti. Kardeşi ile 20 Temmuz'da uzay yolculuğuna çıkacağını açıklayan Bezos, "En iyi arkadaşımla, en büyük macera" ifadesini kullandı. Bezos, sahibi olduğu uzay turizmi şirketi 'in insanlı ilk uzay uçuşunda yer alacak. Blue Origin şirketi, "" adlı yörünge altı mekiğinin insansız test uçuşunu ocak ayında yapmıştı. Bezos, mayısta Amazon'daki üst yöneticilik (CEO) görevini 5 Temmuz'da 'e bırakacağını duyurmuştu.
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Bezos, temmuzda uzaya gidiyor
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