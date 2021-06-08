Giriş Tarihi: 8.6.2021

‘Bosna Kasabı’ için karar günü

1995’te Srebrenitsa’da 8 bin sivilin katledildiği soykırımın bir numaralı faillerinden ‘Bosna Kasabı’ lakaplı Sırp lider Mladic’in 6 yıl süren davasında karar bugün açıklanıyor. Mladic’in insanlık ve savaş suçlarından ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor