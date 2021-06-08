‘Bosna Kasabı’ için karar günü

Srebrenitsa'da 1995'teki soykırımdan dolayı suçlu bulunan 'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladic'in davasında sona gelindi. Hollanda
'nın Lahey
kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin (ICTY) 2017'de hakkında ömür boyu hapis cezası verdiği Mladic'in davasında karar bugün açıklanacak. ICTY'de 6 yıl süren dava neticesinde "soykırım", "insanlığa karşı suç" ve "savaş kurallarını ihlal etmek" suçlarından ömür boyu hapse mahkûm edilen Mladic'in davası dünya tarafından yakından takip ediliyor. Bosnalı Sırpların eski lideri hakkında Lahey'de açıklanacak karar, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta sevdiklerini kaybeden kurban yakınları tarafından da sabırsızlıkla bekleniyor. Karar, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasından (IRMCT) hakimler Prisca Matimba Nyambe
, Aminatta Lois Runeni N'gum, Seymour Panton
, Elizabeth İbanda-Nahamya ve Mustapha El Baaj tarafından açıklanacak.
SOYKIRIMDAN YARGILANIYOR
1996'da verilen yakalama kararından 16 yıl sonra 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Mladic'in davası, Mayıs 2012'de başlamıştı. "Soykırım" başlığı altında Srebrenitsa'da 1995'te yaşananlardan dolayı suçlu bulunan Mladic'in emrindeki Sırp güçlerinin hedefinin, Srebrenitsa'nın Bosnalı Müslümanlardan temizlenmesi olduğuna hükmedilmişti. Ayrıca bu hedefin, savaş suçlusu Sırp komutan Radovan Karadzic ile Mladic'in ortak planı olduğu ifade edilmişti. Mladic, 1992-1995 yıllarında Sırp güçleri tarafından kuşatılan başkent Saraybosna'da sivillere yönelik saldırılar ve 1995'te BM gözlemcilerinin esir alınması olayında da suçlu bulunmuştu. Lahey'deki Scheveningen Cezaevi'nde mahkûmiyeti devam eden Mladic, 2017'de, "adil yargılanmadığını" ve "hakimlerin, maddi ve hukuki hata yaptığını" öne sürerek beraat ya da yeniden yargılanmasını talep etmişti.
'PAZAR YERİ MEZBAHAYA DÖNÜŞMÜŞTÜ'
Bosna'da 1992-1995 yıllarındaki savaşta, Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nun (VRS) başkent Saraybosna'daki Markale pazar yerine düzenlediği saldırıya tanıklık eden fotoğrafçı Fuad Foco, yaşanan dehşeti anlattı. Saldırı sırasında pazar yerine yakın olan ve olay yerine ilk ulaşan fotoğrafçılar arasında yer alan Foco, patlama sesini duyunca hemen pazara gittiğini dile getirdi. "Karşılaştığım manzara korkunçtu, böyle bir şey beklemiyordum. Neyle karşılaşacağımı tahmin edebilseydim, belki de oraya gitmezdim" diyen Foco, "Çığlıklar, kan ve kopmuş uzuvlar arasında gözlerimi fotoğraf makinesi ile örttüm. O şekilde gördüklerimi daha kolay sindirebileceğimi düşündüm. Yaşanan şey katliamdan öteydi, pazar yeri adeta mezbahaya dönüşmüştü" diye konuştu.
YANIK ET VE SAÇ KOKUSU
Tanıklık ettiği katliamdan sonra günlerce uyuyamadığını, yemek yiyemediğini, konuşamadığını vurgulayan Foco, "O anı hatırladıkça hâlâ burnuma yanık et ve saç kokusu geliyor. Yakınlarda bir işim olduğu zaman pazar yerinin önünden geçmemeye gayret ediyorum. Bunlar akıldan kolay kolay silinen şeyler değil" dedi. Başka saldırılara da tanıklık ettiğini belirten Foco, saldırıları düzenleyenlerin rahat uyuyup uyuyamadıklarını merak ettiğini sözlerine ekledi