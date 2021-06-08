Meksika’da kanlı seçim: En az 5 ölü

Meksika
'da önceki gün düzenlenen seçim sırasında meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken seçim merkezlerine ceset parçaları fırlatıldı. Ülke, 500 sandalyeli Temsilciler Meclisi
üyeleri, 15 eyalet valisi ile yerel ve bölgesel 20 bin 417 yöneticiyi seçmek için sandık başına gitti. Seçim öncesi başlayan şiddet olayları seçim günü de devam etti. Chiapas
eyaletinde seçim malzemesi taşıyan bir kamyonetin silahlı kişilerce pusuya düşürülmesiyle 5 kişi öldü. Tijuana
'da ise seçim merkezine kesik insan kafası fırlatılırken Aşağı Kaliforniya eyaletinde en az iki oy verme kabininde ceset parçaları görüldü. Tlachichuca'da üç ayrı saldırı oldu.