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Giriş Tarihi: 8.6.2021

Türk Laschet’in ilk seçim zaferi

CEMİL ALBAY
Türk Laschet’in ilk seçim zaferi

Başbakanlığa yürüyen ve Türk Laschet olarak anılan , genel seçim öncesi ilk zaferini elde etti. ’da yüzler gülerken AfD ve Yeşiller şok yaşadı

BÜYÜK MORAL OLDU
Başbakan 'in partisi 'in () başına geçen , ilk seçim zaferini 'nde elde etti. Parti, hiç beklenmeyeni gerçekleştirdi ve 2016 seçimlerine kıyasla oylarını 7.3 puan artırarak, yüzde 37.1 oranında oya sahip oldu. CDU, seçimden birinci parti çıktı. Genel seçimlere 3.5 ay kala gelen zafer, CDU'nun başbakan adayı Laschet'e büyük moral verdi.

YEŞİLLER ŞAŞKIN
ANKETLERDE, 'Birinci parti olabilir' denilen ırkçı AfD, 2016'da 24.3 olan oy yüzdesini 20.8'e düşürdü. Bugüne kadar eyaletlerdeki en kötü sonucu elde eden SPD, 2.2 puan kayıpla yüzde 8.4'lik sonuç elde etti. Ülkede bir ara birinci parti konumundaki Yeşiller, beklediğini alamadı. Partinin oy artışı sadece 0.7 puan oldu ve sandıktan yüzde 5.9 oy çıktı. , 5.3 puan kayıpla yüzde 11, Hür Demokrat Parti (FDP) 1.5 puan kazanımla yüzde 6.4 oy elde etti.

EN BÜYÜK KAZANCI
CDU'NUN bu yıl gerçekleşen Baden Württemberg seçimlerinde bir önceki seçime kıyasla 2.9, Rheinland Pfalz'da ise 4.1 puan oy kaybından sonra gelen başarı, Laschet'in hanesine olumlu yazıldı. Elde edilen başarı, "Laschet, kendisini Kuzey Ren Vestfalya seçimlerinde başbakanlığa taşıyan seçimden sonra en büyük başarısını elde etti" şeklinde yorumlandı.

DÖRT SEÇENEK VAR
SAKSONYA Anhalt Eyaleti'nde seçimden sonra CDU'lu Başbakan 'un önüne dört koalisyon alternatifi çıktı. Bunlardan ilki CDU ile SPD'nin ortaklığı ancak 97 sandalyeli parlamentoda bu iki partinin sandalye sayısı 49. Bu iki partili alternatif şimdilik yeterli görülmüyor. Diğeri mevcut, CDU, SPD ve Yeşiller ittifakı. Bir başka seçenek, CDU, SPD ve FDP koalisyonu. Son alternatif ise CDU, Yeşiller ve FDP

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Türk Laschet’in ilk seçim zaferi
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