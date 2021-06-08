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Giriş Tarihi: 8.6.2021 13:10 Son Güncelleme: 8.6.2021 13:13

’dan ikiyüzlü mülteci kararı!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Yunanistan’dan ikiyüzlü mülteci kararı!

’yle, başta ve Kıbrıs olmak üzere birçok konuda çıkar çatışması yaşayan ve bu çatışma doğrultusunda Türkiye’yi defalarca uluslararası siyasi arenaya şikayet eden , bu kez yaşadığı göçmen korkusu nedeniyle geri adım attı. Türkiye’nin meşru haklarını yasa dışı ilan etmeye çalışan, ülkenin bölgesel bir tehdit olduğu vurgusunu sık sık AB’ye pompalayan hükümeti, bu kez Türkiye’yi göçmenler için güvenli ülke ilan etti.

'nin bölgesel gücünü her geçen gün artırması ve özellikle savunma teknolojileri alanında küresel olarak sözü geçen bir konuma gelmesi, son yıllarda 'ı oldukça rahatsız ediyor.

Türkiye'nin 'de meşru haklarından vazgeçmeyerek enerji denkleminde rol alması başta olmak üzere, bölgede kurduğu siyasi ilişkilerden duyduğu rahatsızlığı her fırsatta dile getiren Yunanistan, Türkiye'nin tehdit yarattığı iddiasıyla sık sık 'ne başvuruyor.

MÜLTECİ KORKUSU TÜRKİYE'YE YAKLAŞTIRDI

Türkiye'nin askeri teknoloji alanındaki atılımları da hükümetini tedirgin eden bir başka unsur olarak öne çıkıyor. Türk yapımı İHA/SİHA'ların başarısının küresel ölçekte büyük ses getirmesiyle "Türkiye Yunanistan'ı tehdit ediyor" algısını yaratmaya çalışan Yunan hükümeti, bu kez yaptığı açıklamayla ikiyüzlü tutumunu gözler önüne serdi.

Yunan hükümeti, mültecilere ilişkin aldığı kararda Türkiye'yi güvenli ülke ilan etti. , duyurduğu kararda Türkiye'yi sığınmacıların insani koşullarını karşılayan güvenli ülke kategorisine alarak buradan gelen üçüncü ülke vatandaşlarının Yunan topraklarından önce burada iltica başvurusunda bulunup uluslararası koruma talep edebileceğini belirtti.

"TÜRKİYE ÇOK GÜVENLİ"

Bu kararın, , , , ve gibi ülkelerden gelen sığınmacılar için geçerli olduğunu duyuran Yunan hükümeti, bu ülkelerden gelenlerin iltica başvurularını inceleme konusunda Türkiye'nin bütün şartları yerine getirebileceğini ve herhangi bir tehlikede olmadıkları belirtti.

SIĞINMACILARA İNSANLIK DIŞI MUAMELE

Türkiye'nin sığınmacılar için sağladığı koşulların uluslararası geçerlilikte olduğunu, ülkenin sığınmacılar için son derece güvenli olduğunu belirten kararda, sığınmacıların başvurularını Yunanistan yerine Türkiye'de yapabilecekleri vurguladı.

Özellikle 'nde mültecilere karşı insanlık dışı tutumlarıyla bilinen, sığınmacıların botlarını kadın çocuk demeden batıran, sınır geçişlerini önlemek için dayaktan ateşli silahlara kadar her yola başvuran Yunan hükümetinin, Türkiye'ye yönelttiği tüm suçlamalardan sonra mültecilerden kurtulmak için aldığı bu karar, siyasi idaredeki ikiyüzlülüğü de gözler önüne serdi.

YUNAN SINIRINA SES BOMBALI BARİYER

Her fırsatta Türkiye aleyhine kampanyalar yürüten Yunan hükümeti, Türkiye'yi güvenli ülke ilan ederek ülkesine gelen sığınmacıları Türkiye'ye geri gönderebilmeyi hedefliyor.

Göçmen karşıtlığıyla bilinen Yunanistan, geçtiğimiz gün Türkiye sınırına inşa edilen 3,7 milyar dolarlık dijital bariyerle gündeme gelmişti. Kamera ve sensörlerin bulunduğu yapay zekayla çalışan gözetleme ağının olduğu sistem kapsamında, Yunan polisi, uzun menzilli akustik cihazdan Türkiye sınırına doğru sağır edici sesler gönderilebilecek ses topunu kullanabilecek.

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Yunanistan’dan ikiyüzlü mülteci kararı!
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