Yunanistan’dan ikiyüzlü mülteci kararı!

SIĞINMACILARA İNSANLIK DIŞI MUAMELE

Türkiye'nin sığınmacılar için sağladığı koşulların uluslararası geçerlilikte olduğunu, ülkenin sığınmacılar için son derece güvenli olduğunu belirten kararda, sığınmacıların başvurularını Yunanistan yerine Türkiye'de yapabilecekleri vurguladı.

Özellikle Ege Denizi'nde mültecilere karşı insanlık dışı tutumlarıyla bilinen, sığınmacıların botlarını kadın çocuk demeden batıran, sınır geçişlerini önlemek için dayaktan ateşli silahlara kadar her yola başvuran Yunan hükümetinin, Türkiye'ye yönelttiği tüm suçlamalardan sonra mültecilerden kurtulmak için aldığı bu karar, siyasi idaredeki ikiyüzlülüğü de gözler önüne serdi.