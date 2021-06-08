Yunanistan’dan ikiyüzlü mülteci kararı!

Türkiye'nin bölgesel gücünü her geçen gün artırması ve özellikle savunma teknolojileri alanında küresel olarak sözü geçen bir konuma gelmesi, son yıllarda Yunanistan'ı oldukça rahatsız ediyor.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de meşru haklarından vazgeçmeyerek enerji denkleminde rol alması başta olmak üzere, bölgede kurduğu siyasi ilişkilerden duyduğu rahatsızlığı her fırsatta dile getiren Yunanistan, Türkiye'nin tehdit yarattığı iddiasıyla sık sık Avrupa Birliği'ne başvuruyor.
MÜLTECİ KORKUSU TÜRKİYE'YE YAKLAŞTIRDI
Türkiye'nin askeri teknoloji alanındaki atılımları da Yunan hükümetini tedirgin eden bir başka unsur olarak öne çıkıyor. Türk yapımı İHA/SİHA'ların başarısının küresel ölçekte büyük ses getirmesiyle "Türkiye Yunanistan'ı tehdit ediyor" algısını yaratmaya çalışan Yunan hükümeti, bu kez yaptığı açıklamayla ikiyüzlü tutumunu gözler önüne serdi.
Yunan hükümeti, mültecilere ilişkin aldığı kararda Türkiye'yi güvenli ülke ilan etti. Yunan Dışişleri ve Göç Bakanlığı, duyurduğu kararda Türkiye'yi sığınmacıların insani koşullarını karşılayan güvenli ülke kategorisine alarak buradan gelen üçüncü ülke vatandaşlarının Yunan topraklarından önce burada iltica başvurusunda bulunup uluslararası koruma talep edebileceğini belirtti.
"TÜRKİYE ÇOK GÜVENLİ"
Bu kararın, Suriye, Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Somali gibi ülkelerden gelen sığınmacılar için geçerli olduğunu duyuran Yunan hükümeti, bu ülkelerden gelenlerin iltica başvurularını inceleme konusunda Türkiye'nin bütün şartları yerine getirebileceğini ve herhangi bir tehlikede olmadıkları belirtti.
SIĞINMACILARA İNSANLIK DIŞI MUAMELE
Türkiye'nin sığınmacılar için sağladığı koşulların uluslararası geçerlilikte olduğunu, ülkenin sığınmacılar için son derece güvenli olduğunu belirten kararda, sığınmacıların başvurularını Yunanistan yerine Türkiye'de yapabilecekleri vurguladı.
Özellikle Ege Denizi'nde mültecilere karşı insanlık dışı tutumlarıyla bilinen, sığınmacıların botlarını kadın çocuk demeden batıran, sınır geçişlerini önlemek için dayaktan ateşli silahlara kadar her yola başvuran Yunan hükümetinin, Türkiye'ye yönelttiği tüm suçlamalardan sonra mültecilerden kurtulmak için aldığı bu karar, siyasi idaredeki ikiyüzlülüğü de gözler önüne serdi.
YUNAN SINIRINA SES BOMBALI BARİYER
Her fırsatta Türkiye aleyhine kampanyalar yürüten Yunan hükümeti, Türkiye'yi güvenli ülke ilan ederek ülkesine gelen sığınmacıları Türkiye'ye geri gönderebilmeyi hedefliyor.
Göçmen karşıtlığıyla bilinen Yunanistan, geçtiğimiz gün Türkiye sınırına inşa edilen 3,7 milyar dolarlık dijital bariyerle gündeme gelmişti. Kamera ve sensörlerin bulunduğu yapay zekayla çalışan gözetleme ağının olduğu sistem kapsamında, Yunan polisi, uzun menzilli akustik cihazdan Türkiye sınırına doğru sağır edici sesler gönderilebilecek ses topunu kullanabilecek.AB’den mültecilere karşı yeni hamle! Türkiye sınırına inşa edildi