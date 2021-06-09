Afganistan'da Taliban mayın temizleme kurumu çalışanlarına saldırdı: 10 ölü

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, militanların Baglan'ın Şir Celal bölgesinde mayın temizleme kurumunda (The HALO Trust) çalışanlara yönelik silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 10 çalışanın yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 14 kişinin de yaralandığını belirtti.

The HALO Trust'tan yapılan açıklamada, saldırıda yaralananların 16 kişi olduğu ve saldırıyı şiddetle kınadıkları kaydedildi.

TALİBAN SALDIRIYLA BAĞLANTILI OLMADIKLARINI AÇIKLADI

Taliban ise saldırıyla bağlantılarının olmadığını açıkladı.

Afganistan'da Mayıs başından beri yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı.

Ayrıca Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Rahmatullah Ender, 5 Haziran'da, Taliban'ın Mayıs ayında bin 455 saldırı düzenlediğini, geçen ay düzenlenen saldırılarda en çok sivil kayıpların verildiğini açıklamıştı.