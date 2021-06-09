Giriş Tarihi: 9.6.2021

Aracını 5 kişilik ailenin ÜZERINE SÜRDÜ

Ontario eyaletinde Nathanial Veltman adlı ırkçı bir terörist, aracını 5 kişilik Müslüman ailenin üzerine sürerek 4’ünün ölümüne neden oldu. Katliama, ülkedeki siyasiler ve Türkiye sert tepki gösterdi