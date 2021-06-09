Aracını 5 kişilik ailenin ÜZERINE SÜRDÜ

Batı dünyasının, devlet politikaları ve algılarla yarattığı İslamofobi can almaya devam ediyor. Önceki gün Kanada
'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde bir kişi, aracını kaldırımdaki Müslüman ailenin üzerine sürerek 4'ünün ölümüne neden oldu. Olay sonrası London Polis Şefi Steve Williams "Kurbanların, İslam inancından dolayı bu saldırıda hedef alındığına inanıyoruz" açıklamasında bulundu. Polis yetkilileri kurbanların isimlerini açıklamazken yerel basın 5 kişilik aileden Syed Afzaal (46), eşi Madiha Salman (44), kızları Yumnah Afzaal (15) ve büyükanne Syed Afzaal'ın (74) hayatını kaybeden kişiler olduğunu yazdı. Aileden sadece 9 yaşındaki Faez Afzaal'ın yaralı olarak kurtulduğu kaydedildi. Ailenin 14 yıl önce Pakistan
'dan Kanada'ya göç ettiği açıklandı. Terör eylemini gerçekleştiren 20 yaşındaki Nathanial Veltman isimli genç ise gözaltına alındı. Veltman hakkında, 4 cinayet ve bir cinayete teşebbüsten dava açıldığı, terörizm suçlamasının da davaya eklenebileceği bildirildi.
Olayın ülke gündemine oturmasının ardından başta Başbakan Justin Trudeau
olmak üzere ülkenin önde gelen siyasetçileri olayı kınayan açıklamalarda bulundu. Trudeau, "Bu öldürme tesadüf değildi. Bu, topluluklarımızdan birinin kalbinde nefretle motive edilen bir terörist saldırıydı. Bu nefret eylemiyle terörize edilenlerin sevdikleri için buradayız. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk için de buradayız. Kalbimiz sizinle ve iyileşirken aklımızda olacaksınız.
'BU BİR TERÖR EYLEMİDİR'
London'daki Müslüman cemaati ve ülkenin dört bir yanındaki Müslümanlar, yanınızda olduğumuzu bilin. İslamofobinin toplumumuzda yeri yoktur. Bu nefret sinsidir, alçakçadır ve durması gerekir" açıklamasında bulundu. Ana muhalefetteki Muhafazakâr Parti Lideri Erin O'Toole ise "Böyle bir İslamofobik terör eyleminin Kanada'da yeri yoktu. Müslüman toplumun yanındayız" dedi. Federal muhalefet partilerinden Yeni Demokrat Parti Lideri Jagmeet Singh ise "Bu bir İslamofobi ve terör eylemidir" paylaşımında bulundu. Londra Müslümanlar Derneği Başkanı Saboor Khan de "Çocuklarımız, topluluğum, başörtüsü takan herkes, geleneksel Müslüman olarak giyinen herkes için korkuyorum. Bu bir terör eylemiydi ve gerçekten topluluğumuzu terörize etti" diye konuştu. Öte yandan, hayatını kaybeden 4 kişilik aile için bir anma töreni düzenlendi.
BİR SALDIRI DA İNGİLTERE'DEN
İngiltere'deki bir parkta Müslüman bir aileye İslamofobik ve ırkçı saldırıda bulunan iki genç gözaltına alındı. West Midland Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, Wolverhampton'da 5 Haziran günü Müslüman bir aileye yönelik ırkçı ifadeler kullanan ve onları bıçaklamakla tehdit eden iki gencin gözaltına alındığı bildirildi. Söz konusu gözaltılar, iki gencin, Müslüman bir ailenin üyelerine sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu ve tehdit ettiğini gösteren bir görüntünün sosyal medyada gündem olmasının ardından geldi. Görüntüde, gençlerden birinin aile üyelerinden birine, "Seni kendim bıçaklayacağım" dediği duyuluyor.
TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ
Kanada'daki ırkçı saldırıya en sert tepki Türkiye'den geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Katledilen 4 Müslüman kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. İslam düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılık hep birlikte mücadele etmemiz gereken bir terördür. Uluslararası toplum daha fazla gecikmeden, bu teröre karşı ortak hareket etmeli" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Bu, üretilmiş korkunun nefrete, nefretin düşmanlığa ve şiddete dönüşeceğinin en son örneğidir" diye konuştu.
'İSLAMOFOBİK NEFRETİ LANETLİYORUM'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ırkçı saldırıya tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Kanada'da öldürülen Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, İslamofobik nefreti lanetliyorum. Uluslararası toplum, her türlü nefret ve ayrımcılık karşısında birlik olmalıdır." Hakan TEKİN/ANKARA