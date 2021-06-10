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Giriş Tarihi: 10.6.2021 22:48 Son Güncelleme: 10.6.2021 22:51

Alman İstihbaratı yazışmalarını okuyabilecek

AA
Alman İstihbaratı WhatsApp yazışmalarını okuyabilecek

'da istihbarat kurumlarına ve benzeri uygulamalardan yapılan şifreli yazışmaları okuma imkanı veren yasa tasarısı Federal Meclis’ten geçti. Alman hükümeti bu yasayla özellikle aşırı sağla mücadelede BfV ile Askeri İstihbarat Servisi (MAD) arasındaki iletişimi iyileştirmeyi de hedefliyor.

'da istihbarat kurumlarına ve benzeri uygulamalardan yapılan şifreli yazışmaları okuma imkanı veren yasa tasarısı Federal Meclis'ten geçti.

4 MİLLETVEKİLİ ÇEKİMSER KALDI

Almanya'da hükümetin hazırladığı ve daha önce Bakanlar Kurulu'ndan geçen tasarı 280'e karşı 355 oyla kabul edildi, 4 milletvekili çekimser kaldı.

Böylelikle özellikle ülkenin iç istihbarat servisi Alman Anayasayı Koruma Teşkilatına (BfV) WhatsApp ve benzeri uygulamaları izleme imkanı verilecek ve BfV'nin kişileri takip etmesinin önündeki engeller kalkacak.

AŞIRI SAĞLA MÜCADELE İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Alman hükümeti bu yasayla özellikle aşırı sağla mücadelede BfV ile Askeri İstihbarat Servisi (MAD) arasındaki iletişimi iyileştirmeyi de hedefliyor.

Sosyal Demokrat Parti Milletvekili , Federal Meclis'te yaptığı konuşmada yasayı savunarak, "Teröristler ve aşırılık yanlıları artık birbirleriyle telefonda konuşmuyor, kısa mesajları da yazmıyorlar. Bunların yerine mesajlaşma servisleri aracılığıyla şifreli biçimde iletişim kuruyorlar." ifadesini kullandı.

MUHALEFET PARTİLERİ YASAYI ELEŞTİRDİ

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Michael Brand da saldırıya uğrayan bir hukuk devletinin uygun şekilde ve kararlılıkla kendini savunması gerektiğini belirtti.

Muhalefet partileri ise yasayı vatandaşların haklarına müdahale olarak değerlendirdi.

Sol Parti Milletvekili Andre Hahn, yasanın Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtirken, Yeşillerden Konstantin von Notz, bu şekilde hiçbir saldırının engellenmeyeceğini savundu.

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Alman İstihbaratı WhatsApp yazışmalarını okuyabilecek
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