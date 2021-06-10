G7 Zirvesi'nde görevli güvenlik ekipleri ve gazetecilerin kaldığı otel koronavirüs vakaları nedeniyle kapatıldı

Sky News'in haberine göre, zirvenin yapıldığı Carbis Koyu'na yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki St. Ives'deki Pedn-Olva Oteli'nin 17 personelinden 13'ünün Kovid-19 testi pozitif çıktı.

OTELİN TAMAMEN KAPATILMASINA KARAR VERİLDİ

Otelden yapılan açıklamada, vakalar doğrulanarak, İngiltere Halk Sağlığı Kurumu ve Cornwall Belediyesi ile yapılan kapsamlı görüşmeleri takiben otelin tamamen kapatılmasına karar verildiği duyuruldu.

KORONAVİRÜS TEMİZLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Yetkililer, "Derin bir Kovid-19 temizliği" gerçekleştikten sonra otelin yeniden açılacağını da belirtti. Konuk heyetleri korumakla görevli güvenlik ekipleri üyeleri de kanala yaptıkları açıklamada, kendilerine "hiçbir şey söylenmediğini" ancak "bir çadır satın alıp sahilde uyuyabileceklerini" ifade etti. Konuklar arasında bazı basın mensuplarının da olduğu ve otelin çatı katında canlı yayın pozisyonları oluşturulduğu ifade edildi.