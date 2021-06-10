Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri G7 Zirvesi'nde görevli güvenlik ekipleri ve gazetecilerin kaldığı otel koronavirüs vakaları nedeniyle kapatıldı
Giriş Tarihi: 10.6.2021 20:32

'nde görevli güvenlik ekipleri ve gazetecilerin kaldığı otel vakaları nedeniyle kapatıldı

AA
G7 Zirvesi'nde görevli güvenlik ekipleri ve gazetecilerin kaldığı otel koronavirüs vakaları nedeniyle kapatıldı

'de yapılan sırasında bazı güvenlik personeli ve medya mensuplarına hizmet veren bir otel, yeni tip (Kovid-19) vakalarının görülmesi üzerine kapatıldı.

Sky News'in haberine göre, zirvenin yapıldığı Carbis Koyu'na yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki St. Ives'deki Pedn-Olva Oteli'nin 17 personelinden 13'ünün Kovid-19 testi pozitif çıktı.

OTELİN TAMAMEN KAPATILMASINA KARAR VERİLDİ

Otelden yapılan açıklamada, vakalar doğrulanarak, Halk Sağlığı Kurumu ve Cornwall Belediyesi ile yapılan kapsamlı görüşmeleri takiben otelin tamamen kapatılmasına karar verildiği duyuruldu.

KORONAVİRÜS TEMİZLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Yetkililer, "Derin bir Kovid-19 temizliği" gerçekleştikten sonra otelin yeniden açılacağını da belirtti. Konuk heyetleri korumakla görevli güvenlik ekipleri üyeleri de kanala yaptıkları açıklamada, kendilerine "hiçbir şey söylenmediğini" ancak "bir çadır satın alıp sahilde uyuyabileceklerini" ifade etti. Konuklar arasında bazı basın mensuplarının da olduğu ve otelin çatı katında canlı yayın pozisyonları oluşturulduğu ifade edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
G7 Zirvesi'nde görevli güvenlik ekipleri ve gazetecilerin kaldığı otel koronavirüs vakaları nedeniyle kapatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA