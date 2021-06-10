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Giriş Tarihi: 10.6.2021 17:00

, ’na filo gönderdi

AA
İran, Atlas Okyanusu’na filo gönderdi

hükümet, yaptığı resmi açıklamada 'ne ait 77. Filo'yu 'na gönderdiğini duyurdu.

, savaş gemisi Mekran ve yerli yapım Sehend muhriplerinden oluşan 'ne ait 77. Filo'yu 'na gönderdiğini duyurdu.

Koordinasyon Yardımcısı ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Habibullah Seyyari, devlet televizyonunda yer alan açıklamasında 77. Filo'yu 10 Mayıs'ta gönderdiklerini söyledi.

"ÖZGÜR SULAR"

Mekran savaş gemisi ve İran yapımı Sehend muhriplerinden oluşan 77. Filo'nun hiçbir ülkenin limanında durmadan Atlas Okyanusu'na ulaştığını aktaran Seyyari, uluslararası denizcilik yasalarına göre "özgür sularda" yer aldıklarını ifade etti.

Seyyari, ülkenin güneyindeki 'nde yer alan Hürmüzgan eyaletinin merkezi Bender Abbas Limanı'ndan hareket eden filonun 'yı dolandığını ve 12 bin kilometrelik (6 bin mil) mesafeyi kat ettikten sonra Atlas Okyanusu'na 30 günde ulaştığını belirtti.

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İran, Atlas Okyanusu’na filo gönderdi
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