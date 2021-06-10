İran, Atlas Okyanusu’na filo gönderdi

"ÖZGÜR SULAR"

Mekran savaş gemisi ve İran yapımı Sehend muhriplerinden oluşan 77. Filo'nun hiçbir ülkenin limanında durmadan Atlas Okyanusu'na ulaştığını aktaran Seyyari, uluslararası denizcilik yasalarına göre "özgür sularda" yer aldıklarını ifade etti.

Seyyari, ülkenin güneyindeki Basra Körfezi'nde yer alan Hürmüzgan eyaletinin merkezi Bender Abbas Limanı'ndan hareket eden filonun Afrika'yı dolandığını ve 12 bin kilometrelik (6 bin mil) mesafeyi kat ettikten sonra Atlas Okyanusu'na 30 günde ulaştığını belirtti.