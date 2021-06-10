Kanada’da 4 Müslüman'ı öldüren zanlı hakim karşısına çıktı

Londra Müslüman Cami ise, hükümetin her kademesi arasında İslamofobi konusunda ulusal bir zirve çağrısında bulundu.
Saldırıda, 46 yaşındaki Salman Afzaal, 44 yaşındaki eşi Madiha Salman, 15 yaşındaki kızları Yumna Salman ve Afzaal'ın 74 yaşındaki annesi hayatını kaybetmiş, çiftin 9 yaşındaki oğlu Fayez Afzaal'ın ise ağır yaralanmıştı.
Son dakika: Kanada polisi açıkladı! 4 kişinin öldüğü saldırıda 'İslamofobi' izi...
TRUDEAU SALDIRIYI "TERÖR SALDIRISI" OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Müslüman aileye düzenlenen saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirmiş, "Bu, topluluklarımızdan birinin kalbinde nefretin motive ettiği bir terörist saldırıydı" demişti.