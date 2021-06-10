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Giriş Tarihi: 10.6.2021 21:58 Son Güncelleme: 10.6.2021 22:01

’da 4 Müslüman'ı öldüren zanlı hakim karşısına çıktı

İHA
Kanada’da 4 Müslüman'ı öldüren zanlı hakim karşısına çıktı

’nın Ontario eyaletinde 6 Haziran’da Müslüman aileden 4 kişiyi aracı ile çarparak öldüren ve 9 yaşındaki 1 çocuğu yaralayan isimli zanlı hakim karşısına çıktı

'nın Ontario eyaletine bağlı Londra kentinde 6 Haziran'da yerel saatle 20.40'da Müslüman bir aileye Hyde Park Yolu'nda kaldırımda yürüdükleri sırada 20 yaşındaki aracı ile çarpmış, olayda aileden 4 kişi hayatını kaybetmiş, 9 yaşında 1 çocuk da yaralanmıştı. Kanada'yı derinden yaralayan bu saldırının ardından zanlı Veltman, bugün hakim karşısına çıktı. Dört birinci derece cinayet, bir cinayete teşebbüsten ve kasten yaralamadan suçlanan Veltman'ın davasının pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor. Mahkeme salonu ziyaretçilere kapatılırken, duruşmaya yayın yasağı getirildi.



Londra Müslüman Cami ise, hükümetin her kademesi arasında konusunda ulusal bir zirve çağrısında bulundu.

Saldırıda, 46 yaşındaki Salman Afzaal, 44 yaşındaki eşi Madiha Salman, 15 yaşındaki kızları Yumna Salman ve Afzaal'ın 74 yaşındaki annesi hayatını kaybetmiş, çiftin 9 yaşındaki oğlu Fayez Afzaal'ın ise ağır yaralanmıştı.



TRUDEAU SALDIRIYI "TERÖR SALDIRISI" OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

Kanada Başbakanı , Müslüman aileye düzenlenen saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirmiş, "Bu, topluluklarımızdan birinin kalbinde nefretin motive ettiği bir terörist saldırıydı" demişti.

Son dakika: Kanada polisi açıkladı! 4 kişinin öldüğü saldırıda 'İslamofobi' izi...

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Kanada’da 4 Müslüman'ı öldüren zanlı hakim karşısına çıktı
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