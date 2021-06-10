Kanada’da 4 Müslüman'ı öldüren zanlı hakim karşısına çıktı





Londra Müslüman Cami ise, hükümetin her kademesi arasında İslamofobi konusunda ulusal bir zirve çağrısında bulundu.



Saldırıda, 46 yaşındaki Salman Afzaal, 44 yaşındaki eşi Madiha Salman, 15 yaşındaki kızları Yumna Salman ve Afzaal'ın 74 yaşındaki annesi hayatını kaybetmiş, çiftin 9 yaşındaki oğlu Fayez Afzaal'ın ise ağır yaralanmıştı.