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Giriş Tarihi: 10.6.2021 12:28

kanalı harabeye dönen ’de sabah programı yaptı

AA
Mısır kanalı harabeye dönen Gazze’de sabah programı yaptı

'ın resmi uydu kanalı, geçtiğimiz ay işgalci kuvvetlerinin terör saldırıları sonucu yerle bir olan ’de canlı yayınlanan bir sabah programı gerçekleştirdi. İsrail’in saldırılarının ardından yıkılan Henadi binası enkazının yanında düzenlenen “Günaydın Mısır" programı oldukça ilgi çekti.

resmi uydu kanalı, 2006'dan bu yana ablukası altındaki 'de ilk kez doğrudan yayın yaptı. 'nden yapılan yayın Mısır birinci kanalının en ünlü programı "Günaydın Mısır" kapsamında gerçekleştirildi.

MISIR'IN YARDIMLARINDAN BAHSEDİLDİ

Program, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne geçen Mısırlı iki medya çalışanı Hedir Ebu Zeyd ve Muhammed eş-Şazili tarafından sunuldu.

Yayında, 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze'deki son durumun yanı sıra Mısır'ın enkaz kaldırma ve genel olarak yeniden inşa çalışmalarına katkısından söz edildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

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Mısır kanalı harabeye dönen Gazze’de sabah programı yaptı
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