Mısır kanalı harabeye dönen Gazze’de sabah programı yaptı

Mısır resmi uydu kanalı, 2006'dan bu yana İsrail ablukası altındaki Gazze'de ilk kez doğrudan yayın yaptı. Gazze Şeridi'nden yapılan yayın Mısır birinci kanalının en ünlü programı "Günaydın Mısır" kapsamında gerçekleştirildi.

MISIR'IN YARDIMLARINDAN BAHSEDİLDİ

Program, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne geçen Mısırlı iki medya çalışanı Hedir Ebu Zeyd ve Muhammed eş-Şazili tarafından sunuldu.