Rusya'da Putin'e Türkiye baskısı! 1.3 milyon turist mağdur

"UÇUŞLARIN TEKRAR BAŞLAMASINI ÖNERİYORUZ"

Salgınla ilgili sürecin, Rusya'nın şartlarını karşıladığı ülkelerle uçuşların tekrar başlatılmasının istendiği mektupta, şunlar kaydedildi: "Aşılanan Rus vatandaşlarını da belirli şartlar altında kabul edeceğini açıklayan ve Rus turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bölgelere uçuşların tekrar başlamasını öneriyoruz. Bu, turistlere planlı bir seyahat yapma fırsatı vererek sosyal gerilimi azaltacak ve ayrıca tur operatörlerinin yerine getirilmemiş yükümlülüklere ilişkin birikmiş borçları azaltmasına ve böylece tüketicilerle yaşanacak zorluklardan kaçınmasına olanak tanıyacaktır. Ayrıca Rusların aşılanma sürecini de hızlandıracaktır."

Mektupta, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ve Mısır gibi bazı ülkelerin Rus vatandaşlarını kabul edeceklerine yönelik açıklamalar yaptıkları hatırlatıldı.