Son dakika: Tek doğumda 10 bebeği olan Güney Afrikalı kadın rekor kırmıştı! Kötü haber geldi...

Son dakika haberleri: Güney Afrika'da tek doğumda 10 bebek dünyaya getiren Gosiame Sithole isimli kadın, geçen ay tam 9 bebek doğuran Malili kadının rekorunu kırdı. Guinness rekorunu kıran Güney Afrikalı tüm dünyada büyük ilgi odağı olurken, aileyle ilgili gelen son haber herkesi üzdü.
"YAVRULARIMIZ HAYAT MÜCADELESİ VERİYOR"
Ailenin sözcüsü Mathapelo Tsotetsi, basına yaptığı açıklamada, "Prematüre (28 haftalık) halde dünyaya gelen ve şu an kuvözde olan yavrularımız hayat mücadelesi veriyor." dedi. Sithole'un doğum yaptığı ileri sürülen Gauteng eyalet hükümeti, dün, eyalet sınırları içindeki herhangi bir hastanede böyle bir doğumun kaydına rastlanmadığı açıkladı.
"BEBEKLER VE ANNELERİ ÇOK KIRILGANLAR"
Sözcü Tsosetsi, Gauteng hükümetinin bu açıklamasını yalanlayarak "Bebekler ve anneleri çok kırılganlar. Özellikle bebeklerimiz prematüre halde kuvözdeyken bu tür şeylerle uğraşıp açıklama yapmak istemiyoruz." diye konuştu.
Johannesburg'un Tembisa East bölgesinde yaşayan Sithole ailesinin sözcüsü, bebeklerin hangi hastanede olduğunu açıklamayı ise reddetti. Tsotetsi, doktorların bebeklere erişime izin vermediğini belirterek görüntülerinin yakın bir zamanda beklenmemesi gerektiğini ifade etti.
GUİNNESS REKORUNU KIRID
Başkent Pretorya'daki bir hastanede 10 bebek dünyaya getirdiği bildirilen Sithole, geçen ay Fas'ta 9 bebek doğuran Halimae Cisse'nin "tek doğumda en çok sayıda bebek dünyaya getiren anne" unvanının yeni sahibi olmuştu.