Çin paylaştı! Mars'tan yeni fotoğraflar...

Daha önce belirlenen Mars'ın güneyindeki bir lav tabakasına iniş yapan Curong, gezegenden iki fotoğraf göndermişti.

TİENVIN-1 MİSYONUYLA İLETİŞİM, BİR RADYO TELESKOP ÜZERİNDEN SAĞLANIYOR

"Yörünge modülü", "Mars'a iniş aracı" ve "gezgin araç"tan oluşan Tienvın-1 misyonuyla iletişim, ülkenin kuzeyindeki Tiencin kentindeki bir radyo teleskop üzerinden sağlanıyor.

Çince "göklerdeki hakikati aramak" anlamına gelen "Tienvın" misyonu, adını milattan önce 4. yüzyılda yaşamış Çinli şair Çu Yuen'in dizelerinden alıyor. Gezgin araç ise Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı olan Curong'un adını taşıyor.

Çin, son yıllarda Ay ve Mars keşif görevleri, uydu teknolojisi ve insanlı uzay seferlerine yönelik iddialı adımlarıyla ABD ve Rusya'nın öncülük ettiği uzay yarışında yeni güç olarak ortaya çıkıyor.