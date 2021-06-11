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Giriş Tarihi: 11.6.2021 22:20 Son Güncelleme: 11.6.2021 22:47

'de 21 kişinin öldüğü maratonu düzenleyen kent yetkilisi, etti

AA
Çin'de 21 kişinin öldüğü maratonu düzenleyen kent yetkilisi, intihar etti

Geçen ay 'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 yarışmacının öldüğü maratonun düzenlendiği kentin Çin Komünist Partisi (ÇKP) başkanı Li Zuobi, olaya ilişkin soruşturma başlatılmasının ardından etti. Zuobi'nin yaşadığı apartman dairesinden kendisini attığı belirtildi.

Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberine göre, Gansu eyaletine bağlı Cingtay kenti polisi, maratonun organizatörlerinden kentin ÇKP başkanı Li Zuobi'nin yaşadığı apartman dairesinden atlayarak ettiğini açıkladı.

AİLELERE 150'ŞER BİN DOLAR TEKLİF EDİLMİŞTİ

Habere göre, hayatını kaybeden sporcuların ailelerine 150'şer bin dolar tazminat teklif edildi.

NE OLDU?

Gansu eyaletinde 22 Mayıs'ta düzenlenen sırasında ani sıcaklık düşüşünden kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 172 katılımcıdan 21'i yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili hazırlanan ön inceleme raporunda yarışmayla ilgili yetersiz planlama yapıldığı ve hava koşullarının kötüye gitmesinin ardından gerekli adımların atılmadığına işaret edilmiş, organizatörler sorumluluklarını yerine getirememekle suçlanmıştı.

Raporun açıklanmasının ardından bugün 2 kişi gözaltına alınmış, 27 yetkiliye tenzili rütbe ve uyarı gibi cezalar verilmiş, Zuobi'nin yardımcısı da görevden alınmıştı.

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Çin'de 21 kişinin öldüğü maratonu düzenleyen kent yetkilisi, intihar etti
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