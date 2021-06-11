DSÖ'den koronavirüs aşısı yaptıranlara uyarı: Maske takmaya devam edin

"AŞILARIN BULAŞMAYI ÖNLEYİP ÖNLEMEYECEĞİNİ BİLMİYORUZ"

Harris, "İstediğimiz şey (virüsün) bulaşmasını azaltmak. Dolayısıyla aşıların bulaşmayı önleyip önlemeyeceğini (henüz) bilmiyoruz. Yani, maskenizi takmak yakın temasta olduğunuz, kalabalıkta olduğunuz veya kapalı bir alanda olduğunuz anlarda ve bu kapalı alandan çıkamayacağınız yerlerde bulaşmayı önlemekle ilgili bir konu." diye konuştu.