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Giriş Tarihi: 11.6.2021

Kritik zirve öncesi ABD’den yapıcı mesaj

Kritik zirve öncesi ABD’den yapıcı mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden’ın 14 Haziran’da yapacağı ikili görüşme öncesi Beyaz Saray Sözcüsü konuştu: Diplomasi için bir fırsat

ABD Başkanı , göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretine başladı. Biden, tatil beldesi 'da düzenlenecek 'ne katılmak üzere 'ye gitti. Dünya basını Biden'ın yapacağı görüşmelere ve açıklamalara kilitlenmiş durumda. Bu kapsamda en çok merak edilen görüşmelerin başında Biden'ın 14 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı yüz yüze görüşme de geliyor.

ÖNEMİNİ GÖSTERİYOR
Beyaz Saray Sözcüsü de gazetecilerin sorularını cevaplarken bu görüşmenin önemine vurgu yaptı. Biden'ın ilk yurt dışı ziyaret programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyi öncelik edindiğini belirten Sözcü Psaki, ikili zirvenin "yüz yüze diplomasi için bir fırsat" olacağını vurguladı.

NATO VURGUSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın 14 Haziran'da 'de yapacakları ikili görüşmeden beklentilerinin ne olduğunun sorulması üzerine Psaki, "Bu ilişki, yapıcı bir şekilde birlikte çalışmaya devam edilmesi gerektiğini hissettiğimiz alanların ve fırsatların olduğu, aynı zamanda ciddi anlaşmazlıklar yaşadığımız alanların da olduğu bir ortağıyla olan ilişki. Bu, Başkan Biden'ın, ilk yurt dışı ziyaretinde ikili görüşmeyi öncelik edinmenin önemli olduğunu hissettiği, yüz yüze diplomasiye sahip olmak için bir fırsat" ifadesini kullandı.

ABD BASINI: İLİŞKİLERİ ONARMA FIRSATI
merkezli dergisinin sitesinde yayımlanan "Türkiye ile Kapsamlı Diplomatik Strateji Geliştirmenin 7 Yolu" başlıklı makalede, Erdoğan- Biden görüşmesinin son dönemde zarar gören ilişkileri onarmak için bir fırsat olduğu belirtildi. ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'ye, YPG terörü konusundaki endişeleri için açık bir cevap borçlu olduğu belirtilen makalede, Biden'ın bu konuda atacağı cesur bir hamlenin ikili ilişkileri önemli ölçüde iyileştirebileceğine dikkat çekildi. Yazıda, S-400 konusunun da çözüme kavuşturulması gerektiği kaydedildi.

PENTAGON: TÜRKİYE İLE GÖRÜŞÜYORUZ
(Pentagon) Sözcüsü , ABD'nin çekilmesinden sonra 'ın başkenti 'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliği için Türkiye ile ön görüşmeler yaptıklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki kararına saygı duyduklarını söyledi.

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Kritik zirve öncesi ABD’den yapıcı mesaj
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