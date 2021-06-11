NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "NATO zirvesinde ortaklığımıza bağlılığımızı somut kararlar vasıtasıyla göstereceğiz"

BİDEN YÖNETİMİNİN NATO'YA YAKLAŞIMI

Stoltenberg, bir soru üzerine ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO'nun güçlü bir destekçisi olduğunu söyledi ve "NATO zirvesinde ortaklığımıza bağlılığımızı somut ve sağlam kararlar vasıtasıyla göstereceğiz." ifadesini kullandı.

RUSYA İLE DİYALOG

Rusya-NATO ilişkilerine dair bir soruyu, "Rusya ile anlamlı bir diyalog sürdürmeye hazırız." diyerek yanıtlayan Stoltenberg, Moskova yönetimini bu nedenle NATO-Rusya Konseyi çerçevesinde yeni bir oturum için davet ettiklerini ancak henüz olumlu yanıt alamadıklarını dile getirdi.

Stoltenberg, "Yeni görüşmenin uzak olmayan bir zamanda gerçekleşmesini gerçekten umuyorum." diye konuştu.