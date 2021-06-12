ABD’de George Floyd cinayetini görüntülemişti… Pulitzer ödülü verildi

NELER OLMUŞTU?

Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi Amerikalı George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmış ve bir süre sonra hayatını kaybetmişti.

Chauvin, Minnesota eyaleti tarafından 4 hafta süren yargılama sonucunda 21 Nisan'da jüri tarafından kendisine yöneltilen 2. ve 3. dereceden cinayet ile 2. dereceden adam öldürme suçlamalarının tümünden suçlu bulunmuştu. Eski polis Chauvin'in davasına bakan yargıç Peter Cahill, 12 Mayıs'ta Floyd'un ölümünde "ağırlaştırılmış faktörler" bulunduğuna hükmetmişti.

Hukuk uzmanları, Cahill'in bu kararının 25 Haziran'da hapis cezası süresi belli olacak olan Chauvin'e mevcut suçlamalar kapsamında en yüksek cezanın verilebileceği anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu. Floyd cinayetine karışan diğer 3 eski polis memurunun cinayet ve adam öldürme eylemine yardım ve yataklık suçlamalarından yargılanmasına ise ağustos ayında başlanması bekleniyor.