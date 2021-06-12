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Giriş Tarihi: 12.6.2021

Alman istihbaratı mesajlarını okuyacak

Alman istihbaratı WhatsApp mesajlarını okuyacak
'da istihbarat kurumları ve benzeri uygulamalardan yapılan şifreli yazışmaları okuyabilecek. Hükümetin hazırladığı ve daha önce Bakanlar Kurulu'ndan geçen tasarı 280'e karşı 355 oyla kabul edildi. Böylelikle özellikle ülkenin iç istihbarat servisi 'na (BfV) WhatsApp ve benzeri uygulamaları izleme imkanı verilecek ve BfV'nin kişileri takip etmesinin önündeki engeller kalkacak. Alman hükümeti bu yasayla özellikle aşırı sağla mücadelede BfV ile (MAD) arasındaki iletişimi iyileştirmeyi de hedefliyor.

TÜRKİYE'YE SİLAH AMBARGOSU TEKLİFİ REDDEDİLDİ
ALMANYA'DA Sol Parti ile Yeşiller Partisi'nin, Alman parlamentosuna verdiği "Türkiye'ye silah ambargosu" önergesi reddedildi. Önerge, Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/ CSU) Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oylarıyla reddedildi. CDU milletvekili Klaus-Peter Willsch, Sol Parti ile Yeşiller'in önergesini "göstermelik" olarak niteledi.
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Alman istihbaratı WhatsApp mesajlarını okuyacak
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