Alman istihbaratı WhatsApp mesajlarını okuyacak

Almanya
'da istihbarat kurumları WhatsApp
ve benzeri uygulamalardan yapılan şifreli yazışmaları okuyabilecek. Hükümetin hazırladığı ve daha önce Bakanlar Kurulu'ndan geçen tasarı 280'e karşı 355 oyla kabul edildi. Böylelikle özellikle ülkenin iç istihbarat servisi Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı
'na (BfV) WhatsApp ve benzeri uygulamaları izleme imkanı verilecek ve BfV'nin kişileri takip etmesinin önündeki engeller kalkacak. Alman hükümeti bu yasayla özellikle aşırı sağla mücadelede BfV ile Askeri İstihbarat Servisi
(MAD) arasındaki iletişimi iyileştirmeyi de hedefliyor.
TÜRKİYE'YE SİLAH AMBARGOSU TEKLİFİ REDDEDİLDİ
ALMANYA'DA Sol Parti ile Yeşiller Partisi'nin, Alman parlamentosuna verdiği "Türkiye'ye silah ambargosu" önergesi reddedildi. Önerge, Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/ CSU) Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oylarıyla reddedildi. CDU milletvekili Klaus-Peter Willsch, Sol Parti ile Yeşiller'in önergesini "göstermelik" olarak niteledi.