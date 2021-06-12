Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Başkanlık Konseyi Üyeleri Abdullah El-Lafi ve Musa El-Koni ile görüştü.

"MİLLİ BİRLİK HÜKÜMETİ'NE DESTEĞİMİZİ VURGULADIK"

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya Milli Birlik Hükümeti (MBH) Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştük. 2. Berlin Konferansı öncesi MBH'ye desteğimizi vurguladık. Güvenli, istikrarlı ve müreffeh Libya için iş birliğimiz sürecek." ifadesini kullandı.