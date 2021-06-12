G7 Zirvesi'nde dikkat çeken anlar! Biden-Macron yakınlaşması yankı uyandırdı

Bu yıl 47'ncisi düzenlenen, dünya ekonomi liderlerinini bir araya geldiği G7 Zirvesi, İngiltere'nin Cornwall kentindeki Carbis Koyu'nda başladı. 11-13 Haziran tarihleri arasında devam edecek olan zirve, yakından takip ediliyor.
LİDERLERİN SAMİMİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başkanlığını yaptığı zirveye, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel katılıyor.
Dün başlayan zirve sonrası, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in de katıldığı ekolojik yağmur ormanlarının yer aldığı Eden Project bahçesindeki yemekte bir araya gelen liderlerin samimi halleri, oldukça ilgi çekti.
Resepsiyon sırasında Kraliçe Elizabeth ile birlikte aile fotoğrafı çektiren liderler arasında en ilgi toplayan ikili isen Biden ve Macron oldu. Resepsiyon sırasında oldukça samimi halleriyle dikkat çeken ikilinin bu görüntüleri, sosyal medyada da paylaşıldı.
BIDEN'DAN MACRON PAYLAŞIMI
ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yer aldığı samimi kareleri, resmi Twitter hesabından paylaştı. Biden'ın paylaştığı fotoğrafta, ''Başkan Macron ve ben, karşılaştığımız en zorlu zorlukların üstesinden gelmeye hazırız.'' mesajını verdi.
Biden'ın samimi mesaj içeren paylaşımına, Macron'dan da yanıt gecikmedi. Macron'un paylaştığı videoda, ''Artık bir arada olduğumuza, birleştiğimize, bir fark yaratmaya kararlıyız, teslim etme zamanı. Eminim yapacağız.'' ifadelerini kullandı.
İki liderin karşılıklı samimi paylaşımları, iki ülke arasında yeni iş birliği sinyali olarak yorumlandı.