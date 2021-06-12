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Giriş Tarihi: 12.6.2021 10:36 Son Güncelleme: 12.6.2021 10:57

'nde dikkat çeken anlar! Biden-Macron yakınlaşması yankı uyandırdı

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
G7 Zirvesi'nde dikkat çeken anlar! Biden-Macron yakınlaşması yankı uyandırdı

Dünya ekonomi liderlerinin bir araya geldiği dün ’de başladı. Salgınının başlamasından bu yana ilk kez yapılan G7 Zirvesi’nde, dikkat çeken anlar yaşandı. Liderlerin kritik görüşmeleri merakla beklenirken, ABD Başkanı ’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Biden, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için samimi ifadeler kullandı.

Bu yıl 47'ncisi düzenlenen, dünya ekonomi liderlerinini bir araya geldiği , 'nin Cornwall kentindeki Carbis Koyu'nda başladı. 11-13 Haziran tarihleri arasında devam edecek olan zirve, yakından takip ediliyor.

LİDERLERİN SAMİMİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

İngiltere Başbakanı 'ın başkanlığını yaptığı zirveye, Kanada Başbakanı , Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı , İtalya Başbakanı Mario Draghi, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ABD Başkanı , Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı ve Avrupa Konseyi Başkanı katılıyor.

Dün başlayan zirve sonrası, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in de katıldığı ekolojik yağmur ormanlarının yer aldığı Eden Project bahçesindeki yemekte bir araya gelen liderlerin samimi halleri, oldukça ilgi çekti.

Resepsiyon sırasında Kraliçe Elizabeth ile birlikte aile fotoğrafı çektiren liderler arasında en ilgi toplayan ikili isen Biden ve Macron oldu. Resepsiyon sırasında oldukça samimi halleriyle dikkat çeken ikilinin bu görüntüleri, sosyal medyada da paylaşıldı.

BIDEN'DAN MACRON PAYLAŞIMI

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yer aldığı samimi kareleri, resmi Twitter hesabından paylaştı. Biden'ın paylaştığı fotoğrafta, ''Başkan Macron ve ben, karşılaştığımız en zorlu zorlukların üstesinden gelmeye hazırız.'' mesajını verdi.

Biden'ın samimi mesaj içeren paylaşımına, Macron'dan da yanıt gecikmedi. Macron'un paylaştığı videoda, ''Artık bir arada olduğumuza, birleştiğimize, bir fark yaratmaya kararlıyız, teslim etme zamanı. Eminim yapacağız.'' ifadelerini kullandı.

İki liderin karşılıklı samimi paylaşımları, iki ülke arasında yeni iş birliği sinyali olarak yorumlandı.

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G7 Zirvesi'nde dikkat çeken anlar! Biden-Macron yakınlaşması yankı uyandırdı
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