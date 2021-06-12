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Giriş Tarihi: 12.6.2021

G7’de gündem, aşı ve iklim

G7’de gündem, aşı ve iklim
Gelişmiş 7 büyük ekonominin liderlerinin, Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana ilk kez bir araya geldiği , 'e bağlı Cornwall'da dün başladı. Bu yıl 47'ncisi düzenlenen G7 Zirvesi, Cornwall'daki Carbis Koyu'nda 11-13 Haziran'da gerçekleştiriliyor. Salgın nedeniyle az sayıda basın mensubunun katılımıyla yapılacak G7 Zirvesi, yüksek güvenlik önlemler altında gerçekleştiriliyor. Zirvede küresel ekonomiyi sarsan salgınla mücadele, küresel jeopolitik riskler ve iklim değişikliği gibi önemli başlıklar ele alınacak. Liderlerin yapacağı görüşmelerin ardından zirvenin son gününde özellikle iklim değişikliği ve karbon emisyonunun azaltılması yönündeki hedefleri ve mesajları içeren bir sonuç bildirgesinin yayımlanması bekleniyor.

Oxfam aktivistleri G7 ülkelerinin liderleri olan İngiltere Başbakanı , Kanada Başbakanı , Fransa Cumhurbaşkanı , Almanya Başbakanı , İtalya Başbakanı , Japonya Başbakanı , ABD Başkanı 'ı aşıları paylaşamamakla eleştirdi
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G7’de gündem, aşı ve iklim
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