G7’de gündem, aşı ve iklim

Gelişmiş 7 büyük ekonominin liderlerinin, Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana ilk kez bir araya geldiği G7 Zirvesi
, Galler
'e bağlı Cornwall'da dün başladı. Bu yıl 47'ncisi düzenlenen G7 Zirvesi, Cornwall'daki Carbis Koyu'nda 11-13 Haziran'da gerçekleştiriliyor. Salgın nedeniyle az sayıda basın mensubunun katılımıyla yapılacak G7 Zirvesi, yüksek güvenlik önlemler altında gerçekleştiriliyor. Zirvede küresel ekonomiyi sarsan salgınla mücadele, küresel jeopolitik riskler ve iklim değişikliği gibi önemli başlıklar ele alınacak. Liderlerin yapacağı görüşmelerin ardından zirvenin son gününde özellikle iklim değişikliği ve karbon emisyonunun azaltılması yönündeki hedefleri ve mesajları içeren bir sonuç bildirgesinin yayımlanması bekleniyor.
Oxfam aktivistleri G7 ülkelerinin liderleri olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson
, Kanada Başbakanı Justin Trudeau
, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
, Almanya Başbakanı Angela Merkel
, İtalya Başbakanı Mario Draghi
, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga
, ABD Başkanı Joe Biden
'ı aşıları paylaşamamakla eleştirdi