Vladimir Putin’den Joe Biden’ yönelik flaş açıklama! ‘Katil’ polemiği bir kez daha gündeme geldi

"BIDEN'IN SÖZLERİNE HİÇ ALINMADIM"

ABD'li gazeteci Kair Simmons'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine yönelik "katil" ifadesine yönelik sorusunu yanıtlayan Putin, "Çalışmalarım sırasında birçok nedenlerden ötürü farklı nitelikteki şiddetli saldırılarla karşılaşıyorum. Bu saldırılara alıştım. Bunlara alınmıyorum. Uluslararası arenada çalıştığımız ortaklarımızla tartışırız. Gelin ve damat değiliz. Birbirimize aşk ve sadakat yemini etmiyoruz. Biz ortağız ve bazı durumlarda birbirimizle rekabet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kein Simmons ise sorusunun cevabını tam alamadığını söyleyince Putin, "İsterseniz devam edeyim. Özellikle Kuzey Kafkasya'da terörle mücadelemiz sırasında yaşadığımız zorlu olaylarda buna benzer onlarca suçlama duydum. Ben her zaman Rus devleti ve Rus halkının çıkarları doğrultusunda hareket ediyorum" ifadeleriyle karşılık verdi.