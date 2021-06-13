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Giriş Tarihi: 13.6.2021

Balina yuttu sonra fırlattı

Balina yuttu sonra fırlattı
'de yaşanan ilginç olay dünya basınında geniş yer buldu. eyaletindeki Cod Burnu'nda ıstakoz avlamak için dalış yapan Michael Packard isimli balıkçı, kendisini dev bir kambur balinanın ağzında buldu. 59 yaşındaki Packard, "14 metre derinlikteydim. Bir anda ses duydum. Her şey karardı. Ama hareket edebiliyordum. Sonra 'İnanamıyorum, mı ısırdı beni' diye paniğe kapıldım. Etrafıma dokunduğumda hiçbir dişin olmadığını fark ettim. Çok geçmeden balinanın ağzında olduğumu anladım" sözleriyle yaşadığı korku dolu anları anlattı. Dev balina 30 saniye sonra ise Packard'ı yüzeye püskürttü. Denizden kurtarıldıktan sonra acilen hastaneye kaldırılan Packard, bu sıradışı deneyimi sadece küçük sıyrıklarla atlattı.
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Balina yuttu sonra fırlattı
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