Balina yuttu sonra fırlattı

ABD
'de yaşanan ilginç olay dünya basınında geniş yer buldu. Massachussetts
eyaletindeki Cod Burnu'nda ıstakoz avlamak için dalış yapan Michael Packard isimli balıkçı, kendisini dev bir kambur balinanın ağzında buldu. 59 yaşındaki Packard, "14 metre derinlikteydim. Bir anda ses duydum. Her şey karardı. Ama hareket edebiliyordum. Sonra 'İnanamıyorum, köpekbalığı
mı ısırdı beni' diye paniğe kapıldım. Etrafıma dokunduğumda hiçbir dişin olmadığını fark ettim. Çok geçmeden balinanın ağzında olduğumu anladım" sözleriyle yaşadığı korku dolu anları anlattı. Dev balina 30 saniye sonra ise Packard'ı yüzeye püskürttü. Denizden kurtarıldıktan sonra acilen hastaneye kaldırılan Packard, bu sıradışı deneyimi sadece küçük sıyrıklarla atlattı.