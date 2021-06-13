"PKK/YPG savaş suçu işledi"

Teröristlerin hedef aldığı Afrin'de sivillere ücretsiz sağlık hizmeti veren hastanenin acil servisi, kadın doğum bölümü, polikliniği ve laboratuvar kısmı kullanılamaz hale geldi. 3 hastane personeli hayatını kaybetti. Aralarında hemşirelerin de bulunduğu 7 sağlık personeli yaralandı. Bu hain saldırıda aralarında çocukların ve acil girişinde tekerlekli sandalyede sırasını bekleyen felçli Doa Saad Al-Din'in de bulunduğu toplam 18 kişi hayatını kaybetti.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI BURADA, KORKMUYORUZ"

Teröristlerin hastaneye düzenlediği hain saldırının kabul edilemez olduğunu ifade eden Afrin Sağlık Müdürü Ahmet Hacı Hesen, 'Şifa hastanesi Afrinlilere ücretsiz sağlık hizmeti veren bölgedeki en önemli hastanelerden birisiydi. Günde ortalama 500 kişi bu hastanede sağlık hizmeti görüyor. Hain saldırıda hastanenin ameliyathanesi ve birçok bölümü kullanılamaz hale geldi.

Hastanemizde bölgede ilk kez kalp ameliyatları yapmak için hazıklıklar yapıyorduk. Bu saldırı tüm insanlığa yapıldı. Suriye Rejimi ve PKK/YPG terör örgütü Suriye savaşının başından beri sağlık personellerini ve hastaneleri vuruyor. Bu savaş suçudur. Hastanelerin hedef alınmasını kabul etmiyoruz. Bir an önce hastanemizi tekrar çalışır hale getirmek için çalışmalara başlayacağız. Tüm saldırılara karşı buradayız, korkmuyoruz, Afrinlilere sağlık hizmeti veremeye devam edeceğiz" dedi.

YARALILARIN GETİRİLDİĞİ HASTANE VURULDU

Saldırıda yaralanan Beyaz Baretliler Sivil Savunma Ekibi Sorumlusu Ebu İslam, yaşananları katliam olarak değerlendirdi. İlk saldırıda yaralanan sivilleri hastaneye getirdiği sırada yaralanan Ebu İslam, 'Afrin şehir merkezinin dışına ilk saldırı gerçekleşince hemen olay yerine gittik. Yaralıları alıp Şifa Hastanesi'ne getirdik. Ambulans acil servise girdiği anda hastaneye top atışı gerçekleşti. Hayatını kurtarmak için hastaneye getirdiğimiz insanları orada can verdi. Çalışma arkadaşlarımız yaralandı. Çok kötüydü, can pazarı yaşanıyordu. Acil girişe ve hastaneye ana binasına top atışları yapıldı. Arkadaşlarımız bizi hemen oradan çıkarıp Afrin hastanesine taşıdı. Hastanelere yapılan bu saldırılar karşısında tüm dünyanın ayağa kalkmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Hastane saldırısında hayatını kaybeden Emin Koşu da Afrin'in Halner köyünde defnedildi. Şifa hastanesinde anestezi uzmanı olarak çalışan 55 yaşındaki Koşu gözyaşları içinde toprağa verildi. Sevenleri teröre lanet okudu.