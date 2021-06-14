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Giriş Tarihi: 14.6.2021 09:49

'li sinema oyuncusu yaşamını yitirdi

AA
ABD'li sinema oyuncusu Ned Beatty yaşamını yitirdi

"Şebeke", "Kurtuluş" ve "Superman" filmlerinde canlandırdığı karakterlerle tanınan 'li sinema oyuncusu , 83 yaşında hayatını kaybetti.

Menajeri Deborah Miller, oyuncunun dün 'taki evinde "doğal sebeplerle" öldüğünü bildirdi.

Beatty, 1970'lerde rol aldığı filmlerle hafızalara kazınan, 'un önde gelen karakter oyuncularından biri olarak biliniyordu.

1972'DE "KURTULUŞ" FİLMİYLE İLK KEZ SİNEMAYA ADIM ATMIŞTI

Kentucky eyaletinin Lousville kentinde 1952'de dünyaya gelen Beatty, oyunculuk kariyerine yerel tiyatrolarda başlamış, 1972'de "Kurtuluş" filmiyle ilk kez sinemaya adım atmıştı.

Oyuncu, 1976 tarihli "Şebeke" filminde canlandırdığı televizyon yöneticisi Arthur Jensen rolüyle, En İyi Yardımcı Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilmişti.

Christopher Reeve'in başrolü üstlendiği ilk iki "Superman" filminde yer alan Beatty, ayrıca "Baş Sayfa" (1974), "" (1975) ve "Başkanın Bütün Adamları" (1976) filmlerinde rol almıştı.

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ABD'li sinema oyuncusu Ned Beatty yaşamını yitirdi
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