Almanya’da PKK’lılara geçit yok

Almanya
'nın Düsseldorf Havalimanı
'ndan Irak
'ın Erbil şehrine gitmek isteyen ve polis tarafından engellenen heyetin "PKK için canlı kalkan" olmak için yola çıktığı, Almanya'nın NATO ortağı Türkiye ile ilişkilerin bozulmaması amacıyla havaalanında durdurulduğu iddia edildi. Die Welt
gazetesine göre, ülkedeki terör örgütü PKK'ya yakın derneklerin terör örgütüne destek olmak amacıyla "canlı kalkan" kampanyası başlattığı, haziran ayı içinde insanların gruplar halinde Irak'a gitmek için yola çıkacağı belirtildi. Ancak Alman
makamlarının Türkiye ile ilişkileri düşünerek yolculuğa izin vermediği kaydedildi.