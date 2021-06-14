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Giriş Tarihi: 14.6.2021 09:42 Son Güncelleme: 14.6.2021 09:44

Havalimanı’ndaki askeri üsse saldırı

İHA
Bağdat Havalimanı’ndaki askeri üsse saldırı

’ın başkenti 'taki ’nda bulunan askeri üsse saldırı gerçekleştirildi. Bombaların askeri üssün duvarına isabet ettiği bilgisi paylaşılırken can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Iraklı güvenlik yetkilileri, sabah erken saatlerde Uluslararası Havalimanı'nda yer alan askeri üssün havadan hedef alındığını belirtti. Bombaların üsse ait bir duvara isabet ettiğini kaydeden kaynak, saldırının herhangi bir can kaybına yol açmadığını ifade etti.

DÜN 2 SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tırlara da dün 2 kez saldırı düzenlenmişti. Ülkenin güneyindeki Nasıriye kentindeki tırın geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 3 güvenlik personellinin yaralandığı bildirilmişti.

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Bağdat Havalimanı’ndaki askeri üsse saldırı
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