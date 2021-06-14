İsrail’de Binyamin Netanyahu’nun son anları: Naftali Bennett göreve başladı

İsrail'de Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu'nun egemenlik dönemi, resmen sona erdi. Genel seçimlerde yeterli çoğunluğu sağlayamayan, koalisyon hükümeti de kuramayan Netanyahu, Knesset'te yapılan oylamada güvenoyu alan koalisyon hükümetine görevini devretti

Eski Başbakan Netanyahu, öğleden sonra görevini halefi Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'e teslim etti.