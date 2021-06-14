İsrail’de Binyamin Netanyahu’nun son anları: Naftali Bennett göreve başladı

İsrail'de Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu'nun egemenlik dönemi, resmen sona erdi. Genel seçimlerde yeterli çoğunluğu sağlayamayan, koalisyon hükümeti de kuramayan Netanyahu, Knesset'te yapılan oylamada güvenoyu alan koalisyon hükümetine görevini devretti
Eski Başbakan Netanyahu, öğleden sonra görevini halefi Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'e teslim etti.
NETANYAHU'NUN BAŞBAKAN OLARAK SON POZU
Netanyahu ile İsrail'in yeni Başbakanı Bennett, Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen devir teslim için tören düzenlenmemesi ve fotoğraf veya görüntü paylaşılmaması dikkati çekti.
AİLE POZUNDA NETANYAHU YOK
Yaklaşık 30 dakika süren devir teslimin ardından Netanyahu, Meclise geçerek kendi bloğunda yer alan muhalif parti liderleriyle bir araya geldi.
İsrail'de Gelecek Var ve Yamina partilerinin öncülük ettiği koalisyon hükümeti, dün Mecliste güvenoyu alarak göreve başlamıştı. Koalisyon hükümetinin güvenoyu almasıyla Netanyahu, 12 yıldır oturduğu başbakanlık koltuğunu kaybetmişti.Koltuğu Netanyahu’dan devralacak: İsrail’in yeni ırkçı başbakanı Naftali Bennett İsrailliler Netanyahu'nun gidişini kutladı