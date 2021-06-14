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Giriş Tarihi: 14.6.2021 16:25 Son Güncelleme: 14.6.2021 16:38

’de ’nun son anları: göreve başladı

AA
İsrail’de Binyamin Netanyahu’nun son anları: Naftali Bennett göreve başladı

Parlamentosu’nda yapılan güvenoyu yoklamasında galip gelen ve Başbakan ’nun 12 yıllık egemenliğini sona erdirerek başa geçen öncülüğündeki koalisyon hükümeti, bugün itibarıyla iktidara geldi. Başbakanlık koltuğunu ’dan devralarak iki yıllığına İsrail hükümetine öncülük edecek olan isim , resmen göreve başladı.

'de lideri 'nun egemenlik dönemi, resmen sona erdi. Genel seçimlerde yeterli çoğunluğu sağlayamayan, koalisyon hükümeti de kuramayan , Knesset'te yapılan oylamada güvenoyu alan koalisyon hükümetine görevini devretti

Eski Başbakan Netanyahu, öğleden sonra görevini halefi lideri 'e teslim etti.

NETANYAHU'NUN BAŞBAKAN OLARAK SON POZU

Netanyahu ile İsrail'in yeni Başbakanı Bennett, 'teki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen devir teslim için tören düzenlenmemesi ve fotoğraf veya görüntü paylaşılmaması dikkati çekti.

AİLE POZUNDA NETANYAHU YOK

Yaklaşık 30 dakika süren devir teslimin ardından Netanyahu, Meclise geçerek kendi bloğunda yer alan muhalif parti liderleriyle bir araya geldi.

İsrail'de Gelecek Var ve Yamina partilerinin öncülük ettiği koalisyon hükümeti, dün Mecliste güvenoyu alarak göreve başlamıştı. Koalisyon hükümetinin güvenoyu almasıyla Netanyahu, 12 yıldır oturduğu başbakanlık koltuğunu kaybetmişti.

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İsrail’de Binyamin Netanyahu’nun son anları: Naftali Bennett göreve başladı
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