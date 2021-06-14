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Giriş Tarihi: 14.6.2021

Kurbanlara veda teröre lanet

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
Kurbanlara veda teröre lanet
Teröristlerin hedef aldığı 'de sivillere ücretsiz sağlık hizmeti veren 'nde katledilen kurbanlar toprağa verildi. Saldırıda yaşamını yitiren anestezi uzmanı 55 yaşındaki da Afrin'in Halner köyündeki defnedildi. Afrin Sağlık Müdürü Ahmet Hacı Hesen, "Hastanenin vurulması kabul edilemez bir şey. Günde 500 kişi bu hastanede sağlık hizmeti görüyordu. Sağlık personelimiz de hayatını kaybetti. Hastane kullanılamaz hale geldi. Bu savaş suçudur" dedi.

AMBULANS DETAYI
Saldırıda yaralanan Sorumlusu da yaşananları 'katliam' olarak değerlendirdi. İslam, "Afrin şehir merkezinin dışına ilk saldırı gerçekleşti. Yaralıları Şifa Hastanesi'ne getirdik. Ambulans acil servise girdiği anda hastaneye top atışı gerçekleşti. Hayatını kurtarmak için hastaneye getirdiğimiz insanlar orada can verdi. Çalışma arkadaşlarmız yaralandı" dedi.
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Kurbanlara veda teröre lanet
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