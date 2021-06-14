Kurbanlara veda teröre lanet

Teröristlerin hedef aldığı Afrin
'de sivillere ücretsiz sağlık hizmeti veren Şifa Hastanesi
'nde katledilen kurbanlar toprağa verildi. Saldırıda yaşamını yitiren anestezi uzmanı 55 yaşındaki Emin Koşu
da Afrin'in Halner köyündeki defnedildi. Afrin Sağlık Müdürü Ahmet Hacı Hesen, "Hastanenin vurulması kabul edilemez bir şey. Günde 500 kişi bu hastanede sağlık hizmeti görüyordu. Sağlık personelimiz de hayatını kaybetti. Hastane kullanılamaz hale geldi. Bu savaş suçudur" dedi.
AMBULANS DETAYI
Saldırıda yaralanan Beyaz Beretliler Sivil Savunma Ekibi
Sorumlusu Ebu İslam
da yaşananları 'katliam' olarak değerlendirdi. İslam, "Afrin şehir merkezinin dışına ilk saldırı gerçekleşti. Yaralıları Şifa Hastanesi'ne getirdik. Ambulans acil servise girdiği anda hastaneye top atışı gerçekleşti. Hayatını kurtarmak için hastaneye getirdiğimiz insanlar orada can verdi. Çalışma arkadaşlarmız yaralandı" dedi.