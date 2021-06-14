‘Libyalı kardeşlerimizin yanındayız’

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Libya
'ya giden Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Libyalı yetkililerle önemli temaslarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Libya Görev Grup Komutanlığı'nı ziyaret etti. Akar, darbeci Hafter'in toplu mezarlarının, patlayıcılarla hayatlarını ve uzuvlarını kaybetmesine neden olduğu yüzlerce insanın unutulmaması gerektiğini belirterek, "Bu acıyı, sıkıntıyı Libyalı kardeşlerimizle paylaşıyor ve bunu dindirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.
ANKARA İLE İLİŞKİLER ÖNEMLİ
LİBYA Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Türkiye ile ülkesi arasındaki köklü tarihi ilişkilerin olduğunu belirterek, Ankara ile iş birliği fırsatlarının ve ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.
MISIR: TÜRKİYE İLE DİYALOG İLERLEYECEK
MISIR Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ülke basınına verdiği röportajda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ikili ilişkiler konusundaki son açıklamalarını değerlendirdi. Şukri, Türkiye ile ilişkilerin "iç işlerine karışmama, karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkar" temelinde değerlendirildiğini ifade etti. Şukri, Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilerin kademeli olarak bir süreç dahilinde ilerleyeceğini belirtti.