Meksika’da bir evden 17 ceset çıktı

Meksika
'da
bir evin zemininden çıkan cesetler akıllara korku filimlerini getirdi. Başkent Mexico City
'de seri katil olduğundan şüphelenilen kişinin evinin zemininde 17 kişiye ait binlerce kemik parçası bulundu. Mexico City Savcılığından yapılan açıklamada, 72 yaşındaki şüphelinin evinde yapılan kazılarda 3 bin 787 kemik parçası bulunduğu ifade edildi. İncelemeler sonucunda kemik parçalarının yıllar önce kaybolan 17 kişiye ait olduğunun tespit edildiği belirtildi. Olay yerinde, kaybolan kişilerin kimlik gibi özel eşyalarının da bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca evde kurbanlara ait olduğu düşünülen fotoğraflar, ses ve video kayıtlarının da bulundu. Delillerle cinayetlerin ne kadar geriye gittiği belirlenecek.